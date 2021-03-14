老人接種順序往前排 疾病弱勢族群不滿被「壓後」

CDC修改指南將老年人及多個領域基本工人接種順位提前之後，各州紛紛改將65歲以下疾病弱勢族群接種順位「壓後」。圖為加州長堤灘一家威格林藥房，日前貼出疫苗未到的告示。(美聯社)

去年底新冠疫苗 正式上路前，全國數百萬名65歲以下疾病弱勢族群原本在某些州屬於最優先接種疫苗群體，但在疾病防治中心(CDC)修改指南，將老年人及多個領域基本工人接種順位提前之後，各州紛紛改將65歲以下疾病弱勢族群接種順位「壓後」；許多人為此既擔心又憤憤不平，還有人等不及政府安排，設法「自尋門路」打了疫苗。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)資深副總裁珍‧凱茲(Jen Kates)表示，包括北卡羅來納州 在內的24個州，都沒有將65歲以下有「潛在疾病狀況」者列為接種疫苗最優先群體。2月調查顯示，只有賓州將疾病弱勢群體列入疫苗接種第一階段。

北卡州首席公共衛生官曼迪·科恩(Mandy Cohen)表示，收到數據顯示老年人更可能死於新冠肺炎之後，65歲以下慢性病患者施打疫苗的順位被調降。但她也承認，「年齡不是完美的風險指標」。

現年50歲的北卡州居民安·卡姆登(Ann Camden)是第四期乳癌患者，她2月得知自己17歲的女兒在學校染疫、要搬回家來，她當即收拾行李，開車奔去她自己的父母家住，她父母已接種了疫苗。

她也決定不再癡等州政府按順位給她疫苗；朋友很快協助她聯繫一位準備把多餘劑量疫苗丟掉的CVS藥劑師，並在那位藥劑師的家裡接受了莫德納(Moderna)疫苗注射。卡姆登說：「能打就打，我不想為此感到內疚或尷尬。」

32歲的北卡州居民德安吉洛(Jon D'Angelo)患有脊髓性肌肉萎縮症，但他沒有住在長期護理機構，因此沒有資格獲得疫苗。他說他已「越級」 接種了疫苗，但拒絕再多做解釋，只回答說：「正義更重要。」

面對65歲以下疾病弱勢族群因為疫苗順位被「壓後」而生的挫敗和焦慮，部分州已著手再次修改疫苗接種指南。

凱茲表示，截至8日為止，全國有28州至少開放部分疫苗讓符合高危醫療條件者接種，另有四個州向特定郡縣的慢性病患者提供疫苗。

北卡州本周已宣布17日起為16歲以上的18種高危人群接種；南卡羅來納州 已將接種資格擴大到殘疾人士和高危人群；密西根州也開始為50歲以上疾病弱勢居民接種；加州15日開放為殘疾人士和高危險群接種；喬治亞州則宣布16歲以上有嚴重健康狀況者，15日起符合接種資格。