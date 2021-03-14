我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億570萬劑疫苗 26.6%成人接種

英媒：梅根想選2024美國總統 上歐普拉專訪為鋪路

加州嚴控、佛州放鬆 疫情卻差不多 專家：地下活動反效果

編譯潘勛／綜合13日電
加州州長紐森防疫政策採取強制措施，包括封鎖全州經濟活動。圖為洛杉磯1月時多數餐廳不得營業。(美聯社)
加州州長紐森防疫政策採取強制措施，包括封鎖全州經濟活動。圖為洛杉磯1月時多數餐廳不得營業。(美聯社)

新冠疫情爆發，加州率先封鎖全州，採取嚴格管控，相形之下，佛州沒實施全州管制，但兩州一整年下來新冠疫情幾乎是殊途同歸，專家對此表示大惑不解，另認為必須自行檢討哪些公衛措施才有最大影響，而哪些可以忽略不管，甚至引發反效果。

美聯社報導，近一年前，加州州長紐森(Gavin Newsom)率先因新冠疫情而封鎖全州，至今仍命令要戴口罩，管制室內用餐等活動，迪士尼世界也還沒開放；相形之下，佛州並沒全州管制，共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)還禁止各城市向拒戴口罩民眾開罰，州內的迪士尼世界自去年7月以來一直開門營業。

兩州的防疫措施南轅北轍，但新冠染疫結果幾乎相同；聯邦疾病防治中心(CDC)數據指出，兩州的染疫比率，自疫情開始，都在大約每10萬居民有8900得病，死亡率都排在50州中段，截至12日，佛州為第27名，加州第28。

約翰霍普金斯大學「衛生安全中心」(Center for Health Security)資深學者阿多賈(Amesh Adalja)表示，這個重大問題，學者們必須捫心自問，了解哪些公衛措施才真正有效，哪些可以忽略不計，而哪些則逼迫民眾把活動轉往地下，招致反效果。

話雖如此，研究已發現強制戴口罩、限制室內用餐人數等群體活動，的確有助於減緩疫情散播；州政府設限較嚴的各州，疫情總是比鬆散的州來得輕微。

康乃狄克及南達科他州是另一組對照案例；兩州都名列新冠病故人數最多的前10州，但病故數目大增伊始，民主黨康乃狄克州長拉蒙(Ned Lamont)過去一年設下許多全州防疫限令，而去年秋天南達科他新冠往生人數竄升，州長諾姆(Kristi Noem)一條限令也沒頒。

此外，相形拉蒙下令某些外州訪客必須隔離檢疫，諾姆卻砸500萬元打觀光廣告，還歡迎群眾前來參加大型摩托車節，遭某些衛生專家指責為導致中西部疫情蔓延；兩位州長都堅稱自己的舉措最正確。

公衛專家表示，個人抉擇或可解釋各州防疫寬鬆不一結果卻殊途同歸；哈佛大學陳曾熙公共衛生學院助理教授蔡湯馬斯(Thomas Tsai，音譯)指出，很多州規定嚴格，但州民其實心不甘情不願，一般在公共場合戴口罩、遵守防疫指南，私下就放鬆戒備；阿多賈也指出，有些人不管州方規定，總之我行我素。

疫情爆發一年來，共和黨德桑提斯主政下的佛州沒實施全州管制，人民日常生活較加州寬鬆...
疫情爆發一年來，共和黨德桑提斯主政下的佛州沒實施全州管制，人民日常生活較加州寬鬆自由。(美聯社)
全美新冠疫情爆發一年來，加州州長紐森是全美率先封鎖全州，採取嚴格管控措施的一州。...
全美新冠疫情爆發一年來，加州州長紐森是全美率先封鎖全州，採取嚴格管控措施的一州。(美聯社)
佛州幾乎全面開放，海灘多是不戴口罩的年輕弄潮兒，但佛州確診人數與住院人數都未見增...
佛州幾乎全面開放，海灘多是不戴口罩的年輕弄潮兒，但佛州確診人數與住院人數都未見增加。(美聯社)

疫情 防疫 加州

上一則

無證兒童收容所爆超載危機 聯邦急難管理局馳援

下一則

疫苗外交大戰 中國出手加碼 「打中製疫苗 赴中更便利」

延伸閱讀

專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情
男星馬修麥康納證實 認真考慮參選德州州長

男星馬修麥康納證實 認真考慮參選德州州長
車險保費應再多退給車主 加州下令保險公司提報退款方法

車險保費應再多退給車主 加州下令保險公司提報退款方法
加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

熱門新聞

國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18

1張圖看疫情：美施打1億570萬劑疫苗 26.6%成人接種

2021-03-14 03:45
8日公布的美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫指南指出，已經完成新冠疫苗接種的民眾，可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離。(美聯社)

CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會

2021-03-08 12:11
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

2021-03-07 22:30
紓困金。（Getty Image)

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

2021-03-13 07:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看

1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看
英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情