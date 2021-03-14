加州嚴控、佛州放鬆 疫情卻差不多 專家：地下活動反效果

加州州長紐森防疫政策採取強制措施，包括封鎖全州經濟活動。圖為洛杉磯1月時多數餐廳不得營業。(美聯社)

新冠疫情 爆發，加州 率先封鎖全州，採取嚴格管控，相形之下，佛州沒實施全州管制，但兩州一整年下來新冠疫情幾乎是殊途同歸，專家對此表示大惑不解，另認為必須自行檢討哪些公衛措施才有最大影響，而哪些可以忽略不管，甚至引發反效果。

美聯社報導，近一年前，加州州長紐森(Gavin Newsom)率先因新冠疫情而封鎖全州，至今仍命令要戴口罩，管制室內用餐等活動，迪士尼世界也還沒開放；相形之下，佛州並沒全州管制，共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)還禁止各城市向拒戴口罩民眾開罰，州內的迪士尼世界自去年7月以來一直開門營業。

兩州的防疫 措施南轅北轍，但新冠染疫結果幾乎相同；聯邦疾病防治中心(CDC)數據指出，兩州的染疫比率，自疫情開始，都在大約每10萬居民有8900得病，死亡率都排在50州中段，截至12日，佛州為第27名，加州第28。

約翰霍普金斯大學「衛生安全中心」(Center for Health Security)資深學者阿多賈(Amesh Adalja)表示，這個重大問題，學者們必須捫心自問，了解哪些公衛措施才真正有效，哪些可以忽略不計，而哪些則逼迫民眾把活動轉往地下，招致反效果。

話雖如此，研究已發現強制戴口罩、限制室內用餐人數等群體活動，的確有助於減緩疫情散播；州政府設限較嚴的各州，疫情總是比鬆散的州來得輕微。

康乃狄克及南達科他州是另一組對照案例；兩州都名列新冠病故人數最多的前10州，但病故數目大增伊始，民主黨康乃狄克州長拉蒙(Ned Lamont)過去一年設下許多全州防疫限令，而去年秋天南達科他新冠往生人數竄升，州長諾姆(Kristi Noem)一條限令也沒頒。

此外，相形拉蒙下令某些外州訪客必須隔離檢疫，諾姆卻砸500萬元打觀光廣告，還歡迎群眾前來參加大型摩托車節，遭某些衛生專家指責為導致中西部疫情蔓延；兩位州長都堅稱自己的舉措最正確。

公衛專家表示，個人抉擇或可解釋各州防疫寬鬆不一結果卻殊途同歸；哈佛大學陳曾熙公共衛生學院助理教授蔡湯馬斯(Thomas Tsai，音譯)指出，很多州規定嚴格，但州民其實心不甘情不願，一般在公共場合戴口罩、遵守防疫指南，私下就放鬆戒備；阿多賈也指出，有些人不管州方規定，總之我行我素。