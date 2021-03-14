癌症、愛滋病患免疫力低 得新冠讓身體變「煉蠱區」

新冠病患原本就因癌症、愛滋病等疾病而免疫力低下，他們染疫後身體恐變成新冠病毒突變的「煉蠱區」。（Getty Images）

新冠病患原本就因癌症、愛滋病等疾病而免疫力 低下，他們染疫後身體恐變成新冠病毒突變的「煉蠱區」；諸多病例證據顯示，免疫力差的病患加速病毒演變，研究人員猜測部分新冠療法可能也推波助瀾，助長病毒突變。

白血病專家狄帕．博瓦尼(Deepa Bhojwani)表示，一名罹癌的兩歲新冠病患發燒疑似康復，但之後病情反覆，在六間醫院輾轉住院196天，而且每一次檢測都復陽；博瓦尼表示，證據指出，最初出現在病患體內的病毒遲未消失，而是演變成更厲害的病毒。

博瓦尼說：「我們知道病毒會突變，但沒料到這種情況。」

除了這起個案外，還有約15起類似的免疫功能低下病患案例；這些研究逐漸支持一項理論：部分免疫力差的癌症、愛滋病等病患，可能成為新冠病毒突變的培養皿。早在外界發現英國和南非的新冠變種病毒 以前，部分住院多月的新冠病患身上竟也出現這兩種病毒，這進一步加強上述理論。

科羅拉多大學基因組學教授波洛克(David Pollack)表示：「證據指出，這些免疫力低下病患加速病毒演變。」

匹茲堡大學傳染病學家海達爾(Ghady Haidar)指出，病毒學家在疫情初期本以為進程度緩慢，但「病毒突變速度之快，令人極度吃驚。」

新冠病毒近幾個月加速突變，使科學家懷疑可能出現一些意料外的情況，例如出現適合生存的環境，或者相反，病毒面臨新一波壓力而不得不突變。

目前無跡象說明特定病患將新冠變種病毒傳播到大眾之間，但研究人員猜測部分新冠療法恐造成影響，例如康復者血漿(convalescent plasma)或單株抗體療法；在某些案例中，病患採用這些療法後，突變次數與種類也跟著增加，科學家懷疑病毒改變自己以避開抗體。

截至上周末，美國 估計有約32%新增案例來自B.1.1.7變種病毒。知名傳染病學家歐斯特宏(Michael Osterholm)擔心，美國近幾周逆勢放寬防疫限制，「我們不能提供比現在更舒適的環境幫助B.1.1.7傳播。」

新冠病毒在多數病患身上僅能存留八至十天，時間短到無法有太多突變；但在免疫力低下的人身上卻可存活160天以上，這提供更多突變機會。根據一項估計，美國約有3%至4%或百萬人的免疫系統低下。

目前醫生面臨的一大問題是該如何治療免疫力低下的新冠病患，醫生表示目前別無他法，只能繼續提供現有的新冠療法；這也使新冠疫苗面臨一個問題，目前疫苗估計不會在這類病患身上有太大效用，因此沒人知道病毒會如何應對癌症療法、新冠療法和疫苗的結合治療。