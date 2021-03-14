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馬大追蹤民眾手機 發現民眾出門率超過疫情前

編譯林育正陳韻涵／綜合報導
疫情減緩跡象，TSA統計進出機場登機旅客人數與去年同比大有所增。(美聯社)
疫情減緩跡象，TSA統計進出機場登機旅客人數與去年同比大有所增。(美聯社)

馬里蘭大學(University of Maryland)研究人員透過追蹤手機訊號發現，雖然新冠肺炎疫情確診人數下降，近10%接種疫苗但尚未完全趨緩，但民眾出門的頻率，已超過疫情爆發前；而聯邦運輸安全局(TSA)的最新統計似乎也佐證了這個趨勢。

TSA表示，12日各地機場掃描135萬7000名旅客，為2020年3月15日以來新高，顯示人們在疫情趨緩之際逐漸恢復空中旅遊。

新冠肺炎重創空中旅遊需求，美國航空公司的乘客運送量2020年下降60%，而今年1月減少63%，如今已有愈來愈多人接種疫苗，近幾周的飛行需求和事先預訂也隨之增加，但本月12日的數字仍同比疫情前少38%。

在陸地交通方面，每位民眾出門超過一哩的次數，雖然在2月疫情回溫時稍降，但目前已回到疫情前的90%；3月第一周，出門次數與去年同期相比，也就是開始實施居家避疫前增加13.6%。

馬里蘭運輸研究中心(Maryland Transportation Institute)研究領導人楊莫峰(Mofeng Yang，音譯)說，長期的隔離已讓人感到疲乏，「經過長冬和許多人確診，現在大家只想暫時遠離家中。」雖然手機訊號無法得知民眾前往的確切地點，但他認為大家只是想換換空間，到公園等地方透透氣。

數據分析公司Inrix的分析師則收集汽車里程，發現全國每日行車距離約在疫情前的90%；Inrix監測的100個城市中，有15個城市的居民開車距離已超過去年同期，大多是人口密度較低的城市，如田納西州諾克斯維爾市(Knoxville)和愛達荷州的波夕(Boise)等。

而待在家時間最多的則是華盛頓特區居民，平均外出次數少了9.6%；3月3日每人出門3.4趟，低於全國平均4.02趟。

儘管近期確診數下降，公衛專家仍建議減少外出；外出等於增加與他人的接觸機會，增加染疫和散播病毒的風險。

但也有人表示，出門越來越頻繁的狀況其實在預期中；喬治城大學公衛教授羅莉安‧阿布羅姆斯(Lorien Abroms)表示，民眾現在感到較為安全，因此開始外出。她說：「德州等地逐漸解除限制，使民眾認為『現在可以外出，做你想做的事。』」

部分專家表示，民眾是否續戴口罩、保持社交距離等防疫措施，遠比出門頻率更重要。

喬治華盛頓大學(George Washington University)傳染病學教授亞曼達‧卡斯特(Amanda Castel)表示，不管民眾開車外出辦事、到公園散步或探視親友，都有不同程度風險。

卡斯特說，大多數民眾尚未接種疫苗，變種病毒仍在橫行，疫情再掀起一波高峰不是不可能。她說：「現在是非常關鍵的時刻。」

疫情 疫苗 手機

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