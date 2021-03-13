教科書級別性騷擾…葛謨醜聞升溫 國會議員促下台

紐約州長葛謨深陷性騷擾醜聞，圖為12日他在女兒陪伴下，在州府奧伯尼的州長官邸花園散步。(路透)

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷 擾醜聞再升溫，12日再有一名女性指控葛謨性騷擾；兩名紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、陸天娜(Kirsten Gillibrand)以及紐約州逾十名民主黨國會眾議員都要求葛謨下台；但葛謨再次表示不會辭職，並稱自己是「抹煞文化」(cancel culture)的受害者。

參院多數黨領袖舒默和陸天娜都表示，由於多起可信的性騷擾和行為不端指控，葛謨很明顯已經失去了州府同仁和紐約民眾的信任，應該辭職。

「紐約」雜誌(New York Magazine)12日發布的文章指出，已經有30名女性出面訴說她們在與葛謨工作和接觸過程中的遭遇，其中包括第七名前主跑州府新聞的記者指控葛謨不當撫摸和性騷擾。

貝克曼(Jessica Bakeman)2012年起跑州長辦公室新聞，她在「紐約」雜誌中以第一人稱撰文，敘述葛謨數度對她動手動腳與言語羞辱。

貝克曼說，葛謨從來沒想和她發生性關係，卻不斷運用權力，試圖通過小的細節碾壓女性的尊嚴，「他用觸碰和性諷刺的方式來霸凌和貶低女性，這是教科書級別的性騷擾。」

另一名葛謨前助理Kaitlin表示，2016年在一家政治遊說公司工作時遇到葛謨，「葛謨說我應該在州府工作」，然後還用一種類似於跳舞的姿勢摟住她，「我當時覺得這是我有生之年遇到的最奇怪交談，而且我很想告訴他『不要碰我，大家都在看著呢』。」

幾天後，Kaitlin接到州府電話，邀她工作面試後順利得到工作，但她覺得州長辦公室之所以會給她打電話，只是因為葛謨喜歡她的長相，「否則怎麼會有人在兩分鐘交談後就叫你去面試呢？」

Kaitlin到州府工作後，被要求穿著昂貴的裙子和高跟鞋上班，有一次葛謨看到她穿紅格子襯衫上班後，說她像「伐木工人」；另有一次葛謨讓她在電腦上幫忙尋找汽車配件，而葛謨全程就在她身後，當時她穿著裙子和高跟鞋，還不得不彎著身子在電腦前，讓她感到極不舒服。

州參議員比亞吉(Alessandra Biaggi)接受「紐約」雜誌訪問時說，葛謨曾兩次在她未婚夫面前親吻她的額頭，然後問未婚夫「你嫉妒嗎？」比亞吉說她不覺得葛謨在性騷擾她，但他絕對試圖讓她感到不舒服。

葛謨12日說，人們知道玩政治遊戲、向「抹煞文化」低頭以及真相三者之間的區別，並再次表示「我是民眾而非政客選舉出來的」，呼籲大家等待獨立調查團隊的調查結果，他不會辭職。

葛謨稱自己不會推測任何指控者的動機，但以過去作為州檢察長的經驗，他發現很多人做很多事情是出於不同原因的，「我沒有騷擾過任何人，我沒有虐待或攻擊過任何人。」

葛謨一旦辭職或被免職，副州長霍楚(Kathy Hochul)將接替其職位，此前在第二名女性指控葛謨性騷擾後，霍楚發聲明，支持對葛謨獨立調查。