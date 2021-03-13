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有權勢男性政客遭控性騷擾 民主黨棘手

編譯潘勛／綜合12日電
紐約州長葛謨風波再度點醒民主黨一個頭痛問題，便是如何處理有權勢男性政客遭控訴性行為不檢。(美聯社)
紐約州長葛謨風波再度點醒民主黨一個頭痛問題，便是如何處理有權勢男性政客遭控訴性行為不檢。(美聯社)

紐約州葛謨再傳疑似性騷擾女性案，但他擔任州長達十年，儘管輿論可能迅速轉向要求他辭職，包括女性的民主黨選民卻猶豫踟躕，不願沒有妥善調查，便要求他辭職下台；目前葛謨風波再度點醒民主黨一個頭痛問題，便是如何處理有權勢男性政客遭控訴性行為不檢。

「紐約時報」12日報導，例如一度擔任雪城市長的史蒂芬妮‧麥納(Stephanie Miner)，常年來批評葛謨州長極化的領導風格，甚至在2018年想叫他下台，但面對民主黨州籍議員聲浪日增，要求葛謨因性騷擾而辭職，麥納卻不願趁勢補刀，叫葛謨滾蛋；她表示，最好靜待獨立調查這些女性對葛謨的控訴，「答案及解方必須更細密才好。」

紐約州態勢極為動蕩，猶在發展，很多選民顯然觀點與麥納相同，認為要趕葛謨下台，需得謹慎；情況很明顯，葛謨擔任州長十年，要想審判他，或祭出要他辭職之類的懲罰，沒那麼容易。

某些人看來，葛謨面臨的桃色醜聞風波，已然強化2018年聯邦參議員法蘭肯(Al Franken)辭職以來，民主黨內出現的論爭：自由派有權勢男性政客遭公開指控性行為不檢，該如何處理？「我也是」(#MeToo)運動進入第四年，民主黨內對處理此類醜聞指控，還有如何懲罰，怎樣的程序才叫妥善，甚實殊少共識。

出面指控葛謨的女性，其說法已由不當撫摸升高到性騷擾，有些民主黨因此傾向要求葛謨下台；但另些人卻認為，近些年民主黨官員遭控性行為不檢，就會丟官，但共和黨的就不必；民主黨人還有一股環繞著前總統川普的情緒，難以排遣，認為川普遭控侵擾女性更為惡劣，卻從來都沒付出政治代價。

葛謨12日下午也鼓動這些疑慮，聲稱無意辭職，暗示目前的指控背後有政治動機，故呼籲選民不要遽下判斷。

就連女性選民也認為，該對指控進行調查，不該沒有「扎實證據」便彈劾葛謨；葛謨理當有機會在法庭上為自己辯護；近日來大家都草率譴責，政治界尤其如此，此風不可長，必須制止。

「國家婦女法律中心」(National Women's Law Center)總裁法蒂瑪·格雷夫斯(Fatima Goss Graves)表示，她憂心人們對「我也是」運動有扭曲觀感，認為很多權勢人物因此丟掉工作，事實的重點在美國仍在進行重大的算帳過程，希望有朝一日能讓人們生活、工作時，真享有男女平等及安全。

葛謨 民主黨 紐約州

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