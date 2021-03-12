布林肯譴責中國改變香港 促9月立法會選舉照常

國務卿布林肯。(路透)

中國 全國人大閉幕前通過修法，大幅更動香港 立法會的選舉和組成、對香港特首的選舉規則，形同沒收民主。美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)11日表示，此舉重挫香港民主制度，美國與盟友夥伴共同為港人的權利自由發聲，他呼籲中國允許9月立法會選舉繼續進行，並立即釋放觸犯港版國安法的所有人士。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)則預期下周的美中外交高層會議會有些艱難的對話；在討論美中立場分歧的議題時，美國將直言不諱，也希望探索合作領域；美中交往不是為談而談，希望北京嚴肅看待會談目標。

布林肯11日晚間分別透過聲明稿和推文，表達對香港民主的支持。

他在推特表示，「在政治參與和民主代表性上所施加的新限制，重挫香港民主制度，還與中華人民共和國的國際承諾背道而馳，我們與盟友夥伴共同為香港人民的權利和自由發聲」；並標註「與香港站在一起」。

在聲明中，布林肯譴責中國對香港民主制度的持續攻擊，他說，全國人大片面改變香港選舉制度，等同直接攻擊香港人民在中英聯合聲明下被應許的自治。

他說，限制政治參與、減少民主代表和扼殺政治辯論，只為了讓港民在自己的政府內沒有發言權，北京的行動與香港基本法明文的普選精神背道而馳。

下周美中高層會議 國務院：將有艱難對話

布林肯表示，美國呼籲中國恪守其國際義務與承諾，持續落實香港基本法；他說，中國試圖將其壓迫香港視為「內部事務」，無視北京自己在中英聯合聲明中，承諾至少在2047年之前，維護香港的自治，與列舉的權力和自由。

「我們呼籲中國和香港當局允許今年9月的立法會選舉繼續進行，確保所有候選人都能在透明且可信的機制下參與」，布林肯說，「我們也呼籲當局釋放所有違反港版國安法，及其他為爭取選舉或表達異議而觸法的人士，並撤銷對他們的起訴」。

布林肯表示，尊重人權、自由和多元的穩定繁榮香港，符合香港、中國大陸和國際社會的利益，美國與盟友和夥伴團結一致，共同為香港人民的權利和自由發聲。

布林肯與白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)18日將在阿拉斯加會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅。針對中國外交部發言人趙立堅說，這是應美方邀請的中美高層戰略對話，布林肯10日表示，這不是戰略對話，也沒有打算展開後續交往，除非中方在美國關切議題上有具體進展。

普萊斯表示，美中外交高層將討論香港、新疆、西藏、中國施壓台灣、侵犯人權、南海和新冠病毒起源等「難題」。普萊斯說，在與中國討論分歧的議題時，美國必然直言不諱。