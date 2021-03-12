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紐時：民主派在香港選議員或特首 幾乎不可能了

編譯潘勛／綜合11日電
香港金紫荊廣場11日舉行升旗儀式，中國五星旗與香港紫荊旗冉冉升起。（路透）
香港金紫荊廣場11日舉行升旗儀式，中國五星旗與香港紫荊旗冉冉升起。（路透）

北京11日劇烈翻修香港的選務規則，其一是新增300席次到香港選舉委員會，第二為擴增香港立法會到90席，如此由誰治理香港，北京有更大置喙餘地；「紐約時報」認為，民主派未來已完全不可能再競選立法會委員，遑論特首。

紐時指出，迄今為止，香港特首是由1200席的選舉委員會推選，委員主要由忠於北京的人馬出任，讓中國得以挑選信得過的特首；但2019年香港多起大規模示威，挺民主力量高漲，讓反對派取得多數票而推翻北京青睞人選，變得大有可能。

中國的因應之道，是由「全國人民代表大會」立法，新增300席到香港選舉委員會，確保建制派能取得更多席次；人大另頒布新規定，大致上讓民主派無法列名選委會的候選名單；要想取得提名，候選人必須由選委會五大派系，至少都取得某些支持；北京現在可以完全由忠誠人士組成一個派系，而擋下民主派的提名人。

如此舉動，讓選委會2022年初票選香港特首時，民主派聲浪大減；現任特首林鄭月娥有資格競選連任，但迄未表態。

北京另授權香港選委會直接任命某些立法會成員；很多人看來，此舉是退步，香港政治專家盧兆興便表示，人大此一配套案，強硬、迅速又有效地逆轉民主化進程，民主派力量即便能贏得直選席次，也註定永遠成為少數。

北京另下令香港立法會由70席增至90席，但未言明新增席次有多少由選委員直接任命；人大代表另表示，港區政府得單獨設立委員會，過濾想競選立法會委員或特首的人選背景，此舉的用意在篩除任何被視為不忠於北京的候選人出馬；民主派表示，此舉誠為可悲。

人大出手之前，北京力挺的港區政府已加快鏟除反對派，很多民主派活躍人士都遭拘捕，罪名是違反國安法；被捕的有黃之鋒、人稱香港「民主之父」的李柱銘、法律學者戴耀廷等人，他們大致已被消音。

民主派活躍人士示警說，人大修改香港選舉法規，不啻勒死當地有限的投票權；寥寥幾位沒遭拘禁的反封派要角之一、香港民主黨主席羅健熙形容，此舉真是可悲。

 中國國務院總理李克強表示，人大新法有其必要，以確保香港由「愛國人士」治理。但有分析人士指出，他們所說的「愛國人士」，其實是「愛黨人士」。

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