限縮民主！香港選制大改 北京嚴格管控

中國 13屆全國人大四次會議11日在閉幕會上，表決通過「完善香港 特區選舉制度的決定草案」，在香港回歸即將24周年之際，對香港立法會的選舉和組成、對香港特首的選舉，做出由北京 中央政府嚴格管控的限縮民主決定。

美批違普選精神與國際承諾

國務卿布林肯(Antony Blinken)11日透過推特與聲明表示，此舉重挫香港民主制度，違背香港基本法的普選精神與中國的國際承諾，美國與盟友夥伴共同為港人的權利自由發聲，呼籲中國允許9月立法會選舉繼續進行，並立即釋放觸犯港版國安法的所有人士。

全國人大會議有關香港選制的決定，如預料在只有一票棄權下通過；全國人大常委會預計在4月透過修改香港基本法的附件一及附件二，即「香港特別行政區行政長官的產生辦法」和「香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序」，再做出香港選制改變的決定。

在4月全國人大常委會做出決定後，香港政府將據之向香港立法會提出本地立法的草案，通過後即施行新的選制，先在今年底約12月選舉香港立法會，然後明年初選舉新一任特首。

全國人大會議通過的決定由九條組成，核心內容有三大部分：第一是首度設置一個資格審查機構，即香港特區候選人資格審查委員會，負責審查並確認選委會委員候選人、特首候選人和立法會議員候選人的資格。待具體的選制改變內容推出，會落實之前中國港澳辦提出的「全程審查」；其審查的法律標準將有三項，即香港基本法、港版國安法、全國人大常委會關於香港基本法條文的解釋，然後才是香港本地法律。

這一決定的第二大內容，擴容、升格香港選舉委員會。現在香港選舉委員會負責選舉香港特首、人數是1200人。未來要將選委擴容至1500人，將原來的四大界別擴至五大界別，新增界別含中國全國團體香港成員；而升格則是選委會不只負責選舉產生特首、提名特首候選人，還要負責提名和選舉部分立法會議員。

決定的第三大內容，即改變香港立法會的議席和議員產生方式，議席由現在的70席擴至90席，原來議員產生方式主要是地區直選和功能組別間選兩種，現改為選舉委員會選舉、功能團體選舉、地區直接選舉三種方式產生。具體來說，是間接選舉議席擴大、直接選舉議席縮小，如未來以傳說中的三種方式分別產生議席40、30、20，則選委會選舉的40席占絕對優勢。

全國人大常委會委員長栗戰書在人大會議閉幕式上說，會議通過有關香港選舉制度的決定，表達的是維護國家主權、安全、發展利益，維護香港憲制秩序的堅定決心。

港民主黨稱生存空間收窄

香港民主黨主席羅健熙說，人大修改香港選舉制度，是將過去20多年來政治開放全部取消，當局對參選人設立資格審查機制是政治審查，令民主派日後生存空間收窄。

布林肯在聲明中說，全國人大片面改變香港選舉制度，等同直接攻擊香港人民在中英聯合聲明下被應許的自治；限制政治參與、減少民主代表和扼殺政治辯論，只為了讓港民在自己的政府內沒有發言權，北京的行動與香港基本法明文的普選精神背道而馳。