美中高層恢復對話 象徵意義大於實質

美中兩國主管外交事務的高層官員18日將在阿拉斯加會面，為拜登總統上任後首次。圖中右起為：中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國國家主席習近平、外長王毅。(Getty Images)

國務卿布林肯和白宮國家安全顧問蘇利文18日將在阿拉斯加，與負責外交的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員兼外長王毅見面；其時恰是拜登 總統就任滿二個月前夕，但美中關係藉此次會面破冰並恢復高層交流，象徵意義大於實質。

例如白宮發言人莎奇僅說，這次美中對話是坦率交流，布林肯在國會甚至說不是「戰略對話」，國務院公布美中會面的新聞稿中，更隻字未提會談主題；美國 的態度已凸顯這場會議的定位就是寒暄問候，若雙方合意，或可再為進一步的交流鋪路。

從時間點觀察，美中此次對話，緊接在與日韓盟邦的國防與外長安全對話之後，中國 排在美國盟邦之後。布林肯在國會談到這場即將到來的對話時，就強調是要在訪問「最重要盟友日韓」的回程，才與中方對口見面。

此外，從會面地點來看，阿拉斯加不在美國本土，卻介於美中之間，美方刻意保持距離的意圖明確。

外交上無論從時間或地點的安排，至少凸顯了中國現階段在拜登政府的定位，中國自當心中有數，期待美中因此回溫的念頭，無法一頭熱。

拜登政府上任前，就傳出中方亟欲修復兩邊關係，希望能促成對話，雖遭中方否認；但這次美中對話由南華早報率先曝光，就可知中方並非不急，甚至憂心錯失這場會議的話語權。

從楊潔篪到王毅，都曾對美國喊話管控分歧，恢復對話，不過中方對緬甸問題按兵不動，美國也沒鬆綁中國商品進口關稅；布林肯認定新疆發生種族滅絕，支持香港自治，但遲未採取下一步動作。

美中互動總比敵對好，但前國務卿龐培歐去年6月在夏威夷與楊潔篪見面，會後雙方各說各話，時任亞太助卿史達偉為此舉行記者會，形容「不是達成協議，是雙方重申立場，美國觀察中方接下來如何落實承諾。」言猶在耳，一個月過後，美國以協助間諜活動為由，要求中共關閉休士頓的總領事館，引發更大的外交風暴。

拜登政府迄今對中國政策的談話，基本接續川普政府對中國的懷疑與強硬，也避免任何對中國態度不同，會被貼上「親中軟弱」的標籤；在當下拜登政府對中國「既競爭但可合作」的主調下，「恢復雙方交流再徐圖未來」，才是看待美中外交首長此次安克拉治會談的基調。