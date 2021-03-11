氣候變遷 美中已接觸 中盼帶來「氣候變化」

華爾街日報披露，美中雙方的氣候團隊在去年總統大選前就已經展開接觸，試探彼此的立場。(路透)

拜登 總統曾表示對抗氣候變遷是美中可以合作的領域之一；華爾街日報披露，美中雙方的氣候團隊在去年總統大選前就已經展開接觸，試探彼此的立場；華爾街日報稱此為「建立互信的嘗試」。

美中兩國政府將共同主持一個20國集團（G20）研究小組，重點研究與氣候變化有關的金融風險。這是雙方在一個較無爭議領域邁出的謹慎一步。不過，即使是對這樣一項溫和的舉措，兩國都不急於居功，這凸顯出雙方對任何接觸活動都很敏感。

上個月，財政部長葉倫向Ｇ20其他成員國財長表示，美國 將共同主持該研究小組。一天後，中國 央行行長易綱表示，中國央行很高興能共同引領該研究小組。美中雙方在公告中都沒有提及對方。

華府智庫「美國進步中心」創始人波德斯塔說：「雙方都在一點點靠近對方，試圖讓氣候問題成為一條安全的溝通渠道。」

中國外交部長王毅7日表示，希望中美重啟氣候變遷合作，也能給中美關係帶來積極的「氣候變化」。

上個月，中國政府任命解振華為中國氣候變化事務特使。解振華在2007年至2018年期間擔任中國政府氣候變化事務特別代表，在中國加入「巴黎氣候協定」的談判中，認識去年新上任的美國氣候問題特使柯瑞。

知情人士透露，去年開始，隨著拜登獲勝的可能性愈來愈明顯；整個2020年，柯瑞和解振華以及他們的親信都在定期溝通，交換意見，試探彼此立場。