司法部長加蘭德任命案 參院過關

司法部長加蘭德。(美聯社)

參院 10日表決通過拜登 總統提名的加蘭德(Merrick Garland)出任司法部 長，他五年前受兩黨政治對峙波及，未能出任最高法院大法官，如今時移事易，兩黨以70比30的壓倒性優勢通過此任命；參院同日也確認瑪西亞‧傅吉(Marcia Fudge)任住房與城市發展部長，以及雷根(Michael Regan)出任環保署長。

來源：CBS News YouTube頻道

再過幾天就是加蘭德獲前總統歐巴馬任命最高法院大法官的五周年，他原本有望接替已故的保守派大法官史卡利亞(Antonin Scalia)，但當時占參院多數席次的共和黨拒絕就其提名舉辦聽證或表決。

此次他獲拜登任命司法部長，受到參院兩黨支持，五年前帶頭拒絕受理其任命聽證的參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)和資深共和黨葛拉斯理(Charles Grassley)，這次也投了贊成票。

麥康諾10日在表決前表示，「我會投票同意加蘭德的任命，因為他的坦率正直與法律專長久負盛名，他的中間偏左的思想也屬於法律主流的範疇，希望新上任的司法部長，能對司法部以及美國面臨的挑戰提出實際對策」。

加蘭德即將接手的司法部，正處政治醜聞的風口浪尖，兩黨皆有參議員擔心司法部已淪為政治工具，加蘭德將如何帶領司法部重建不受白宮影響的獨立性，將是外界關注的焦點。

他在提名聽證會承諾，將不受拜登支配，「我是美國的法務人員，我將竭盡所能，抵抗任何人發起政治化或黨派化的指控或調查」。

此外，參院同日均以66比34通過瑪西亞‧傅吉出任聯邦住房與城市發展部長，以及雷根出任環保署長，傅吉將是該部40多年來的首位非裔女部長，雷根領導的環保署則在拜登的環保主張扮演重要角色，他承諾將削減溫室氣體排放，幫助貧困及少數族裔社區免受汙染之苦。