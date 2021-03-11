美中破冰有望？高層恢復交流「不是戰略對話」

美中兩國主管外交事務的高層官員18日將在阿拉斯加會面，為拜登總統上任後首次。圖中右起為：拜登總統、國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文。(美聯社)

國務卿布林肯 與白宮國家安全顧問蘇利文18日將在阿拉斯加州安克拉治市，會見中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國 外交部長王毅；雖然布林肯表明「這不是戰略對話」，但仍象徵僵持多時的美中關係，出現破冰的機會。

布林肯(Antony Blinken)在聯邦眾議院外交委員會作證時表示，他將在訪問完最重要的兩個盟國日本與韓國後，回程停在阿拉斯加，和蘇利文(Jake Sullivan)一起見楊潔篪和王毅。

「這不是戰略對話，目前沒有打算展開一系列後續交往。」布林肯說，交往必須建立在美國 關注的中國議題上，看到實體進展和成果。

國務院和國防部10日宣布，布林肯和國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)將於15日到18日訪問日本東京與南韓首爾，重申美國強化盟友關係與強調合作，並與日韓外長與防長進行2加2對談；訊息公布數小時後，國務院發言人普萊斯(Ned Price)再發新聞稿宣布，布林肯與蘇利文將會見楊潔篪與王毅。

這是繼拜登總統與中國國家主席習近平通話、布林肯與楊潔篪通話後，雙方外交高層官員首度會面。

普萊斯表示，這場會議安排在布林肯與最親密的區域盟友日本和南韓會面之後，布林肯和蘇利文將與中方代表討論一系列議題。

白宮發言人莎奇表示，重要的是，本屆政府與中方官員的首次在美國領土舉行會議，並且是在與亞歐盟友夥伴見面並密切磋商後。

莎奇表示，這次會議提供一個陳述廣泛議題的機會，其中包括雙方存在的深刻分歧問題；美方將坦率向北京表達，對中國在安全、繁榮與價值觀方面，對美國與盟邦夥伴帶來挑戰的憂慮；也會討論共同合作的領域。

共和黨籍議員巴爾(Andy Barr)質疑布林肯不會堅持追究中國在疫情管控上的責任，眾議院外交委員會首席議員麥考爾(Michael McCaul)表示，布林肯和蘇利文要專注在中國共產黨的行動，不應許諾。

美國在台協會(AIT)前處長、卡內基和平基金會研究副總裁包道格(Douglas Paal)表示，在強化與盟友關係的行動上，拜登政府會較明智應對中方，這次會議即便不是實質性，也具有重要象徵意義。

至於時間和地點的選擇，包道格分析，在美國與盟國會議結束後，選擇一個較近的地點；在阿拉斯加舉行可以讓雙方分別保留「全力促成會議」的說法，而是在一個對雙方來說都相對方便的狀況下，因此可以說這是平等的。

美中國安外交首長會晤宣布後，中國也宣布，當地時間12日到14日在南海進行軍事訓練；但美國海軍太平洋艦隊也宣布，伯克級驅逐艦芬恩號(USS John Finn DDG-113)於台灣時間10日航行台海，這是拜登任內第七艦隊第三度穿越台海。