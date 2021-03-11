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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

美中破冰有望？高層恢復交流「不是戰略對話」

記者張文馨／華盛頓報導
美中兩國主管外交事務的高層官員18日將在阿拉斯加會面，為拜登總統上任後首次。圖中右起為：拜登總統、國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文。(美聯社)
美中兩國主管外交事務的高層官員18日將在阿拉斯加會面，為拜登總統上任後首次。圖中右起為：拜登總統、國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文。(美聯社)

國務卿布林肯與白宮國家安全顧問蘇利文18日將在阿拉斯加州安克拉治市，會見中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅；雖然布林肯表明「這不是戰略對話」，但仍象徵僵持多時的美中關係，出現破冰的機會。

布林肯(Antony Blinken)在聯邦眾議院外交委員會作證時表示，他將在訪問完最重要的兩個盟國日本與韓國後，回程停在阿拉斯加，和蘇利文(Jake Sullivan)一起見楊潔篪和王毅。

「這不是戰略對話，目前沒有打算展開一系列後續交往。」布林肯說，交往必須建立在美國關注的中國議題上，看到實體進展和成果。

國務院和國防部10日宣布，布林肯和國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)將於15日到18日訪問日本東京與南韓首爾，重申美國強化盟友關係與強調合作，並與日韓外長與防長進行2加2對談；訊息公布數小時後，國務院發言人普萊斯(Ned Price)再發新聞稿宣布，布林肯與蘇利文將會見楊潔篪與王毅。

這是繼拜登總統與中國國家主席習近平通話、布林肯與楊潔篪通話後，雙方外交高層官員首度會面。

普萊斯表示，這場會議安排在布林肯與最親密的區域盟友日本和南韓會面之後，布林肯和蘇利文將與中方代表討論一系列議題。

白宮發言人莎奇表示，重要的是，本屆政府與中方官員的首次在美國領土舉行會議，並且是在與亞歐盟友夥伴見面並密切磋商後。

莎奇表示，這次會議提供一個陳述廣泛議題的機會，其中包括雙方存在的深刻分歧問題；美方將坦率向北京表達，對中國在安全、繁榮與價值觀方面，對美國與盟邦夥伴帶來挑戰的憂慮；也會討論共同合作的領域。

共和黨籍議員巴爾(Andy Barr)質疑布林肯不會堅持追究中國在疫情管控上的責任，眾議院外交委員會首席議員麥考爾(Michael McCaul)表示，布林肯和蘇利文要專注在中國共產黨的行動，不應許諾。

美國在台協會(AIT)前處長、卡內基和平基金會研究副總裁包道格(Douglas Paal)表示，在強化與盟友關係的行動上，拜登政府會較明智應對中方，這次會議即便不是實質性，也具有重要象徵意義。

至於時間和地點的選擇，包道格分析，在美國與盟國會議結束後，選擇一個較近的地點；在阿拉斯加舉行可以讓雙方分別保留「全力促成會議」的說法，而是在一個對雙方來說都相對方便的狀況下，因此可以說這是平等的。

美中國安外交首長會晤宣布後，中國也宣布，當地時間12日到14日在南海進行軍事訓練；但美國海軍太平洋艦隊也宣布，伯克級驅逐艦芬恩號(USS John Finn DDG-113)於台灣時間10日航行台海，這是拜登任內第七艦隊第三度穿越台海。

美中兩國主管外交事務的高層官員18日將在阿拉斯加會面，為拜登總統上任後首次。圖中...
美中兩國主管外交事務的高層官員18日將在阿拉斯加會面，為拜登總統上任後首次。圖中右起為：中共中央政治局委員楊潔篪、中國國家主席習近平、外長王毅。(Getty Images)

布林肯 中國 美國

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