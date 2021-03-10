拜登訪華府小店 會見PPP貸款商家

拜登總統9日走訪華府小商店，瞭解「薪資保護計畫」的執行情況。他在五金店W.S. Jenks &Son與老闆討論如何度過疫情難關。(Getty Images)

拜登 總統9日走訪華府 小商店，瞭解「薪資保護計畫」(PPP)的執行情況；這項計畫針對員工20人以下的小型企業，提供貸款 ，幫助它們度過新冠疫情的難關。

他來到華府西北部的五金店W.S. Jenks & Son，因為這家商店在過去兩周內，獲得PPP貸款。

拜登會見了五金店老闆麥克和傑瑞‧席格爾(Mike and Jerry Siegel)和附近農產品銷售店「小野物農場」(Little Wild Things Farm)的老闆；小野物農場受也惠於PPP計畫。

拜登問他們，病疫對他們最大的衝擊是什麼？麥克說，如何安頓員工是最大挑戰，席格爾說，去年收到的政府貸款，讓不能上班的員工也領得到薪水。

財政部根據去年通過的紓困法，對企業提供貸款，2020年資料顯示，第一輪貸款多數由全國大型連鎖店等大企業拿走，因此廣受批評。

眼看40萬家小型商店和企業倒閉，拜登上台後，把PPP辦法改為以小企業為主。

他說，川普政府不應該只顧大企業，不顧小企業，「我們發現，很多借到錢的大企業，根本不符合本辦法的資格。」

拜登政府特別規定，小企業可從2月24日到3月9日，提出申請，因為申請商家不斷增加，現已延到本月底。

拜登政府也放寬了自雇業者的申請條件，還廢除了助學貸款欠款、非詐欺犯等罪行確立者不得申請的規定，好讓有色人種小企業主獲得政府援助。

白宮國家經濟委員會副主委惹馬默提(Bharat Ramamurti)說，PPP實施辦法修訂後，獲得PPP貸款的小企業、初次申請者、女性和有色人種主持的店家數目都增加。

他指出，過去兩周，員工不到五人的小店家就獲得30萬筆貸款，比過去增加15%，初次申請獲准案件也達20萬，較去年增加25%。女性主持的企業、有色人種經營的企業，和鄉村企業獲貸數也分別增加14%、20%和12%。