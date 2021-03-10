1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

國會眾院9日以219票對210票通過拜登總統1.9兆疫情紓困法案將進入最後辯論，並交付全院表決，法案主要內容包括為年收入7萬5000元以下民眾發放1400元紓困支票 ；路透報導，法案可望10日在眾院過關，本周內獲拜登迅速簽署生效，紓困支票也將隨後寄出，合格民眾月底前就會進帳，包括已上大學的成年被撫養子女，每人也能拿到1400元。

民眾未來幾周接到支票時，將發現紓困支票除了金額之外，還有另一個不同點：不再印有總統簽名。

前總統川普任內發放的紓困支票都印有川普簽名，但白宮發言人莎奇(Jen Psaki)9日對媒體表示，這回紓困支票上將不會有拜登的名字，「這不是為他而做的，這是要讓美國民眾獲得紓困。」

絕大多數民眾將收到直接匯入銀行戶頭的紓困金 ；莎琪指出，多數民眾月底就會看到銀行戶頭的進帳，部分將收到傳統式的紙本支票，或以簽帳卡(debit card)形式發放的紓困支票；今日美國報報導，紙本支票上將由財政服務局(Bureau of Fiscal Service)官員簽發。

另外，與先前回合不同的是，已成年的被撫養人(adult dependents)，例如正在就讀大學的兒女，這次將可拿到1400元全額紓困支票。

眾院9日投票時，所有共和黨眾議員都投下反對票，另有一名民主黨眾議員也倒戈；「美國救援法案」(American Rescue Plan)一旦立法成功，將是美國從1960年代以來，規模最大的對抗貧窮法，對於執政不到兩個月的拜登以及在國會擁有微幅多數的民主黨而言，堪稱重大立法勝利。

經過參院上周末通過增修後的紓困法案條文，年收入7萬5000元以下民眾、夫妻合併報稅 家庭年收入15萬以下，都將收到每人1400元全額紓困款；個人年收入7萬5000至8萬元之間的民眾，紓困金額縮減；個人年收入8萬以上、夫妻合併報稅家庭年收入16萬以上，則不符合領取資格。

另外，紓困法案規定，家庭年收入15萬元以下的失業勞工，2020年裡領取的失業救濟有1萬200元得以列為免稅收入(nontaxable)；華爾街日報分析，對於目前工作量已經極度龐大的國稅局(IRS)來說，這項規定的落實恐將充滿挑戰，過程中可能也出現差錯。

華爾街日報報導，截至2月底為止，國稅局已經收到4500多萬份報稅表，其中包括因為疫情紓困法案新規而必須修改的申報，國稅局電腦程式也必須修改；目前正值報稅季節，疫情關係許多員工遠距上班，先前其他稅法改變已經讓國稅局積案沉重，部份議員與會計師呼籲，應該把4月15日報稅截止期限延後。

華盛頓州會計事務機構理查斯集團(Richards Group)會計師達爾頓(Jack Dalton)指出，事務所之前便建議幾位原本已經準備好要報稅的客戶暫緩，先等候國會與國稅局是否有可能影響現行報稅的新措施。