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美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

華盛頓大學最壞預測：染新冠肺炎病歿人數 7月前恐飆至64萬人

編譯郭宣含╱綜合9日電
華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)公布的疫情預測顯示，在最糟情況下，美國新冠肺炎染疫病歿人數恐在7月1日之前，攀升至64萬1331人。圖為紐約市民在曼哈頓長老教會醫院外排隊等候接種。(美聯社)
華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)公布的疫情預測顯示，在最糟情況下，美國新冠肺炎染疫病歿人數恐在7月1日之前，攀升至64萬1331人。圖為紐約市民在曼哈頓長老教會醫院外排隊等候接種。(美聯社)

全美各大城市和州繼續放寬防疫措施，而拜登政府加緊推動疫苗接種計畫之際；華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)最新公布的疫情預測顯示，在最糟情況下，美國新冠肺炎染疫病歿人數恐在7月1日之前，攀升至64萬1331人，高於近日的52萬人。

過去七天，德州、密西西比州陸續宣布完全開放防疫禁令；舊金山也重啟餐廳內用，紐約州開放集會活動，佛羅里達州也歡迎30萬人到岱通納海灘(Daytona Beach)的年度機車周(Bike Week)。

公衛專家紛紛警告勿太快「回歸常軌」，尤其是新冠變種病毒仍在多州傳播。

根據IHME預測，最壞的情況是到7月1日前，新冠病歿人數會增加至逾64萬人；但全面口罩令可大幅降低未來四個月的新冠病歿人數，使美國新冠肺炎疫歿總人數在7月1日前稍高逾56萬7100人。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至9日清晨，美國新冠肺炎確診2908萬6784例、疫歿52萬7482人。

不過IHME預測，夏季前剩下不到一半的美國人會戴口罩，目前大約有77%美國人會戴口罩。

根據IHME研究，僅管當局建議接種疫苗後要戴口罩，但每四個美國人中，會有一人在完全接種疫苗後就不戴口罩。

華盛頓大學健康指標科學教授莫克達德(Ali Mokdad)說：「這很危險，單純因為我們還未達到群體免疫。」

莫克達德的同事安德森(Matt Anderson)說：「我認為這麼做太過有信心，這不是說我們不樂見接種新冠疫苗，而是民眾仍可能染疫。」

研究顯示，輝瑞和莫德納疫苗有95%效力可預防染疫者出現重症或病歿，但目前不清楚疫苗能否避免傳播新冠病毒，也不清楚疫苗能否避免新冠變種病毒繼續在美國傳播。

美國 疫苗 新冠肺炎

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