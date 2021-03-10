新里程碑!美國打新冠疫苗者3100萬人 超過確診2900萬人

全美加速接種新冠疫苗，全美接種疫苗總人數9日超越全美確診人數的里程碑。圖為紐約市民在曼哈頓長老教會醫院外排隊等候接種。(美聯社)

美國 接種新冠疫苗 的人數達到令人鼓舞的里程碑，超過3100萬人已接種輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗，或嬌生(Johnson & Johnson)的一劑式疫苗，遠超過全美確診人數；僅管聯邦疾病防治中心(CDC )8日頒布指南，仍被部分專家批評限制太多，過於綁手綁腳。

來源：世界新聞網

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，疫情迄今，美國超過2909萬人確診。

CDC 8日頒布的新指南，說明已接種疫苗恢復日常生活的路線圖，允許數以百萬計已完成疫苗接種的老人，得以會見已打疫苗者或未打疫苗但感染機率低的兒童。

不過，指南表示，人們就算已打疫苗仍需在公共場合戴口罩，因為周遭可能有未打疫苗的人，也要避免旅行。

約翰霍普金斯大學專家、醫療新聞MedPage總編輯馬卡瑞(Martin Makary)9日接受「福斯新聞」(Fox News)訪問時，批評CDC指南「過度反應」，辯稱「告訴已接種疫苗者不能旅行，凸顯相關政策有多超過。」

臉書(Facebook)8日將馬卡瑞在「華爾街日報」(WSJ)民意專欄上的投稿連結，標記為「意見，非事實」，該投稿內容宣稱美國將在4月前達到群體免疫。

馬卡瑞在WSJ投書中，援引著名醫學期刊「刺胳針」(Lancet)的一篇工作報告指出，英國醫護人員在接種疫苗後，傳染病毒的能力減少86%；此外，以色列已接種疫苗者，感染其他人的能力也降低約六倍。

在CDC看來，前述樂觀跡象但仍不足以解除防疫，遑論還有傳播力更強的變種毒株橫行美國。

馬卡瑞認為，CDC的謹慎影響了生產力，「人們想做他們想做的事，這樣的指南太過侷限，也傷害公共衛生的威信。」他指的是CDC曾在檢測、戴口罩及是否重啟校園上犯錯。

馬卡瑞說：「在我看來，人們必須積極活動，若已經打疫苗，不能坐等打第二劑。」他援引「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)的研究數據表示，接種第一劑輝瑞疫苗者，出現新冠肺炎症狀的機率會大幅降低92%。

他重申：「走出戶外，活躍身心，現在還得戴口罩，但出門活動吧。」

馬卡瑞的意見與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權緊急使用輝瑞和莫德納疫苗、CDC指南，以及國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)等公衛專家的看法相悖。

但馬卡瑞認為，疫苗能否完全遏止病毒傳播還很難說，但人們不能因此完全不社交：「人們需要出外走走，寂寞已成問題，孤獨殺死人。」