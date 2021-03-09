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接種自家疫苗 輝瑞CEO博爾拉：如釋重負

編譯林梅婕／綜合8日電
輝瑞藥廠執行長博爾拉。(Getty Images)
輝瑞藥廠執行長博爾拉。(Getty Images)

輝瑞藥廠(Pfizer)執行長博爾拉(Albert Bourla)最近接種自家藥廠研發的第一劑新冠肺炎疫苗，他在接受HBO訪談節目「Axios on HBO」中稱，自己感到「如釋重負」，但目前被批准的任何一種疫苗，他都願意施打。

來源：Axios YouTube頻道

博爾拉去年12月接受全國廣播公司商業頻道(CNBC)訪問時曾透露，根據民調結果，要加強民眾對疫苗的信心最有效的方式，就是由該公司執行長親自接種。

除了自家疫苗，博爾拉也鼓勵民眾接種任何一種疫苗，儘管他牌疫苗的有效性較低：「我們現在處於疫情期間，任何獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)通過使用授權的疫苗都是合格的。」

使用信使疫苗技術(mRNA)的莫德納(Moderna)及輝瑞藥廠皆聲稱，自家疫苗效力可超過90%；近日剛通過使用授權的嬌生(Johnson & Johnso)疫苗雖然效力不如輝瑞，但仍可有效避免染疫成為重症或住院治療的機率。

博爾拉說：「如果現在我可以選擇要接種哪一種疫苗，任何一種疫苗的話，那我可以選擇兩個月後才推出的疫苗嗎？所以任何一種疫苗我都會接受。」

此外，訪談片段中博爾拉也提到，隨著疫苗接種率不斷提升、病毒持續變種的情況下，未來10年很可能所有人都每年都需要定期接種疫苗；但未來疫苗的定價若太高將導致民眾無法負擔，「對社會是非常糟糕的事」。

現階段由聯邦政府大量向藥廠購買疫苗，不過日後的成本將由誰負擔還不得而知；目前以輝瑞疫苗為例，聯邦政府是以一劑19.5元的價格購買，民眾尚無須負擔任何疫苗的費用。

博爾拉也說，這是因應疫情期間的政策，並非長久之計，「我們將評估新冠肺炎疫苗價格進入開放市場後，和流感或其他疾病等現有疫苗價格差距為何。」

博爾拉認為，疫苗供應量到夏天應該就可以達到充足的程度，屆時民眾應該有權利選擇要接種哪家的疫苗 。

疫苗 輝瑞 疫情

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