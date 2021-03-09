新冠病毒不斷突變 專家：將類流感 必須持續更新疫苗

研究顯示，疫苗會持續跟隨病毒變種而更新。圖為明尼蘇達州州長華茲(右)視察伊根市的威京職訓中心臨時改建為疫苗接種中心。(美聯社)

全球飽受新冠肺炎疫情 所苦已經超過一年，民眾也親眼見證病毒的演化、以及變化莫測的突變行徑，而科學家包含新冠疫苗 在內的各式研究，也得同時跟著病毒的突變進化。

西雅圖哈欽森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)演化生物學者布倫(Jesse Bloom)指出：「我相信新冠病毒終將成為像流感一樣的疾病，病毒會一直變種且與我們同在，我們也必須持續更新疫苗；但換句話說，我也認為一年後，這不會再是個問題。」

儘管研究人員一直強化監測新冠病毒基因序的變化，布倫和其他科學家已先著手，為病毒可能改變的途徑建立藍圖，希望在突變發生時，能及時掌握風險。

然而，這也不全然表示疫情永遠都不會結束，因為疫苗會持續跟隨病毒變種而更新；芝加哥大學流行病專家莎拉·柯比(Sarah Cobey)表示：「病毒為了要脫離人體的免疫系統，它們會一直突變，但關鍵是無法突變太多。」

目前科學家們正在進行無數的實驗，觀察現階段變種病毒 是否仍對人體自然產生的抗體或疫苗還容易改變，藉此更新疫苗並測試追加劑量的有效性。

去年春天，波士頓一名45歲患有嚴重的自體免疫性疾病的患者在五個月內進出醫院數次，最終證實是長期慢性新冠病毒感染；醫師在不同的時間點進行病毒測序後，發現病毒正以驚人的速度突變，該科學團隊稱之為「病毒的加速演化」。

許多科學家們也相信病毒具有校對錯誤的機制，即使突變的速度不會太快，卻可以在繁殖的過程中修正錯誤；但這項機制並不如電腦那樣強大，若基因碼中不存在的內容就無法修正。

此外，並非所有變種病毒都會成為超級病毒；假設病毒的基因經過微調，可躲過免疫系統的偵測，但這樣的影響也可能使得病毒更難進入細胞。

對人類來說，免疫系統若無法偵測病毒聽起來相當駭人，但其實此種病毒根本難以生存。