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1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

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新冠病毒不斷突變 專家：將類流感 必須持續更新疫苗

編譯林梅婕／綜合8日電
研究顯示，疫苗會持續跟隨病毒變種而更新。圖為明尼蘇達州州長華茲(右)視察伊根市的威京職訓中心臨時改建為疫苗接種中心。(美聯社)
研究顯示，疫苗會持續跟隨病毒變種而更新。圖為明尼蘇達州州長華茲(右)視察伊根市的威京職訓中心臨時改建為疫苗接種中心。(美聯社)

全球飽受新冠肺炎疫情所苦已經超過一年，民眾也親眼見證病毒的演化、以及變化莫測的突變行徑，而科學家包含新冠疫苗在內的各式研究，也得同時跟著病毒的突變進化。

西雅圖哈欽森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)演化生物學者布倫(Jesse Bloom)指出：「我相信新冠病毒終將成為像流感一樣的疾病，病毒會一直變種且與我們同在，我們也必須持續更新疫苗；但換句話說，我也認為一年後，這不會再是個問題。」

儘管研究人員一直強化監測新冠病毒基因序的變化，布倫和其他科學家已先著手，為病毒可能改變的途徑建立藍圖，希望在突變發生時，能及時掌握風險。

然而，這也不全然表示疫情永遠都不會結束，因為疫苗會持續跟隨病毒變種而更新；芝加哥大學流行病專家莎拉·柯比(Sarah Cobey)表示：「病毒為了要脫離人體的免疫系統，它們會一直突變，但關鍵是無法突變太多。」

目前科學家們正在進行無數的實驗，觀察現階段變種病毒是否仍對人體自然產生的抗體或疫苗還容易改變，藉此更新疫苗並測試追加劑量的有效性。

去年春天，波士頓一名45歲患有嚴重的自體免疫性疾病的患者在五個月內進出醫院數次，最終證實是長期慢性新冠病毒感染；醫師在不同的時間點進行病毒測序後，發現病毒正以驚人的速度突變，該科學團隊稱之為「病毒的加速演化」。

許多科學家們也相信病毒具有校對錯誤的機制，即使突變的速度不會太快，卻可以在繁殖的過程中修正錯誤；但這項機制並不如電腦那樣強大，若基因碼中不存在的內容就無法修正。

此外，並非所有變種病毒都會成為超級病毒；假設病毒的基因經過微調，可躲過免疫系統的偵測，但這樣的影響也可能使得病毒更難進入細胞。

對人類來說，免疫系統若無法偵測病毒聽起來相當駭人，但其實此種病毒根本難以生存。

疫苗 變種病毒 疫情

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