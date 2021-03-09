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1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

美疫情趨緩 確診連降8周 平均日打220萬劑疫苗全球最速

編譯郭宣含／綜合8日電
拜登總統（最左）鼓勵全民接種新冠疫苗，8日到華府退伍軍人醫學中心視察軍人接種疫苗情況。全美施打疫苗正在提速中。(美聯社)
拜登總統（最左）鼓勵全民接種新冠疫苗，8日到華府退伍軍人醫學中心視察軍人接種疫苗情況。全美施打疫苗正在提速中。(美聯社)

美國新冠新增確診病案已連八周下滑，過去一周減少12%，此為疫情爆發以來疫例增加最慢一周；同時已開始加速疫苗接種計畫，6日接種290萬劑創全球最快紀錄，平均單日接種近220萬劑疫苗，地方藥局也加入疫苗接種計畫。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至8日晚間，全球新冠肺炎確診1億1711萬9495例、死亡259萬9216人；美國確診2904萬1230例、死亡52萬5728人。

另據紐約時報統計，全美7日至少新增確診4萬336例、死亡682人；新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據則顯示，截至7日，全美有4萬212人染疫住院，其中8137人在加護病房，2801人戴呼吸罩。

紐時指出，美國新增確診人數已連八周下降，過去一周平均單日新增確診5萬8745例，比過去兩周的單日平均減少12%；過去兩周染疫死亡人數平均減少10%；住院病患也大減29%，寫下去年10月底以來新低。

公衛：變種肆虐 疫情可能捲土重來

不過公衛專家仍警告，由於新冠變種病毒在幾乎可見於各州，美國疫情仍可能捲土重來。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)8日宣布，美國6日寫下施打新冠疫苗的最高紀錄，當天共接種290萬劑新冠疫苗；他表示這般接種速度為全球最快，「這得歸功於每個人都發揮全力，這也取決於接種處開到很晚和接種人員不懈的努力。」

斯拉維特表示，全美過去一周平均單日接種近220萬劑新冠疫苗，高於拜登總統剛上任時的90萬劑。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，截至8日，全美配送逾1億1637萬劑新冠疫苗，接種逾9208萬劑；其中逾6000萬人接種一劑，占全國18.1%人口，逾3149萬接種兩劑，占全國9.5%人口。

聯邦、州和地方政府加速疫苗接種計畫之際，各地藥局也加入彌補疫苗接種落差；雖然當局分配疫苗給許多獨立藥局和大型連鎖藥局，但全美逾400個鄉村小郡的零售藥局並未參與該接種計畫。

在許多小郡，獨立藥局是當地居民可接種新冠疫苗的唯一去處，學校、消防局、有空屋的房東紛紛提供場所作為疫苗接種處；這些藥局將可望扮演要角，協助更多美國人接種疫苗。

各地藥局雖然經常為民眾接種其他疫苗，但這回必須學習新冠疫苗的特殊存放方式，而且接種需要耗費數小時，之後要再觀察15分鐘確認無過敏反應；此外還須處理行政作業，回報接種者的姓名與疫苗廠商。

全美疫苗接種提速，各地都增開大型接種站，增加施打數量。圖為德州奧斯汀市的巨型疫苗...
全美疫苗接種提速，各地都增開大型接種站，增加施打數量。圖為德州奧斯汀市的巨型疫苗接種中心，居民駕車排隊接種。(美聯社)
全美各州社區藥房如CVS，也都加入施打疫苗大軍行列。(美聯社)
全美各州社區藥房如CVS，也都加入施打疫苗大軍行列。(美聯社)

疫苗 藥局 美國

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