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CDC防疫鬆綁：打過疫苗 室內聚會免戴口罩

記者顏伶如／綜合報導
CDC表示，完成兩劑新冠疫苗接種的民眾，彼此在室內聚會時，可以不必戴口罩，但仍應避免不必要的旅行。(美聯社)
CDC表示，完成兩劑新冠疫苗接種的民眾，彼此在室內聚會時，可以不必戴口罩，但仍應避免不必要的旅行。(美聯社)

白宮新冠病毒因應小組8日公布聯邦疾病防治中心(CDC)最新防疫指南指出，已完成新冠疫苗接種的民眾，彼此可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離，但出入公共場所仍需戴口罩並保持社交距離；對於尚未施打疫苗的民眾，CDC指出，由於確診案例居高不下，現階段仍然不應出外旅遊。

接觸確診者 仍需隔離14天

CDC新指南也提到，民眾就算已完成疫苗施打，如果住在非醫療診所的團體住宅或拘留中心，若與確診案例或疑似案例接觸時，仍需隔離14天且接受病毒檢測。

根據統計，全美約有3000萬民眾已完成接種疫苗，至於完成疫苗接種(fully vaccinated)的定義，CDC指出，施打第二劑輝瑞(Pfizer)疫苗、莫德納(Moderna)疫苗兩周過後，或者接種只須單劑施打的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗屆滿兩周。

民眾施打新冠疫苗後，將可獲得抵抗病毒的保護效果，越來越多研究報告顯示，已完成疫苗施打的民眾並不會散播新冠病毒；然而，疫苗效力究竟可以維持多久，科學家仍積極努力尋找答案。

根據CDC公布最新防疫指南，需要採取何種程度的防疫措施，考量重點在於未施打疫苗的民眾，因為這些民眾仍然沒有具備抵抗病毒的保護力。

室內空間 不必保持社交距離

已經完成疫苗接種的民眾可以從事的活動包括：

•在室內空間拜訪其他已完成疫苗接種的民眾，不必戴口罩或保持社交距離。

•在室內空間拜訪尚未接種疫苗、來自同一家庭的民眾，不必戴口罩或保持社交距離。

•如果接觸到感染新冠病毒的無症狀案例，可以跳過隔離，不必接受病毒檢測，但須14天自主觀察是否出現任何症狀。

CDC發布最新防疫指南表示，由於確診案例居高不下，即使打完兩劑或接種單劑疫苗的民...
CDC發布最新防疫指南表示，由於確診案例居高不下，即使打完兩劑或接種單劑疫苗的民眾，仍應避免不必要的旅行，在公共場所還是要戴上口罩。(美聯社)

然而，在許多不同情境當中，已完成疫苗接種的民眾，同樣應該注意防疫措施，例如：

•身邊若有屬於染疫高風險群但未施打疫苗的民眾，仍應該戴口罩並確實保持社交距離；如果未施打疫苗民眾的家庭成員中，有人屬於染疫高風險族群，也應該戴口罩並保持社交距離。

•拜訪來自不同家庭的未施打疫苗民眾時，應該戴口罩並保持社交距離。

仍應避免中、大型聚會

另外，已完成疫苗接種的民眾，出入公共場合仍應該配帶密合度良好的口罩並保持社交距離，避免參加中型或大規模群聚，避免進出通風不佳的公共空間，勤洗手，若有身體不適則應接受病毒檢測。

防疫指南中指出，已完成疫苗施打的民眾在社交活動中感染病毒的風險雖然相對較低，包括上健身房、餐館等場所，但還是應該採取防護措施；因為這些環境底下病毒傳染風險較高，可能使得未施打疫苗的民眾染疫風險因此增加。

總部位於亞特蘭大市的CDC在8日發布新指南，完成兩劑新冠疫苗接種的民眾，彼此在室...
總部位於亞特蘭大市的CDC在8日發布新指南，完成兩劑新冠疫苗接種的民眾，彼此在室內聚會時，可不必戴口罩。 (記者張宗智╱攝影)

疫苗 社交距離 防疫

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