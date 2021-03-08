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梅根談妯娌之爭 批兒子遭歧視 抱怨沒個人自由「我曾憂鬱想自殺」

編譯陳韻涵、記者顏伶如╱綜合報導
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

英國王子哈利(Prince Harry)與梅根馬克爾(Meghan Markle)接受脫口秀名主持人歐普拉(Oprah Winfrey)專訪。梅根馬克爾說，婚後在英國王室遭受的對待，讓她萌生自殺打算，皇室成員對於兒子的閒言閒語則讓她極度苦惱，從寶寶是不是深膚色，到孩子無法獲得王子頭銜，都是各種風涼話的話題。

梅根談女王「她一直對我很好」

談到英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)時，梅根馬克爾說：「女王一直對我都非常好。」她回憶說，第一次晉見女王時並未行屈膝禮(curtsy)，因為不懂有這套禮數。

這是哈利王子與妻子梅根去年離開皇室後的首次公開受訪，兩人以史無前例的方式掀開英國皇 室神秘面紗，成為今年最受關注的電視節目，堪比2月落幕的超級盃(Super Bowl)。

英國哈利與的妻子梅根在7日晚播出歐普拉專訪中，指嫂嫂時常令她受委屈。(Getty...
英國哈利與的妻子梅根在7日晚播出歐普拉專訪中，指嫂嫂時常令她受委屈。(Getty Images)

懷兒子時 王室成員竟問會不會是黑皮膚

與哈利王子結婚之後成為薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)頭銜的梅根馬克爾，在專訪中沒有抱怨女王伊麗莎白二世，而是談論她與凱特王妃的妯娌之爭、兒子亞契(Archie)的地位與身分遭歧視，以及身在王室沒有個人自由、憂鬱到想自殺卻求助無門。

梅根馬克爾說，剛開始懷了兒子亞契(Archie)，就有皇室成員關心孩子生出來會不會是黑皮膚。至於當出是誰與哈利談話時做出如此評論，她則不願透露，僅說如果透露身份，後果將有「很大殺傷力」。

哈利夫妻受訪時意外宣布，第二胎將迎接的是女兒。

哈利王子與妻子梅根在7日播出的專訪中，興奮宣布身懷六甲的梅根第二胎是女兒。(CB...
哈利王子與妻子梅根在7日播出的專訪中，興奮宣布身懷六甲的梅根第二胎是女兒。(CBS)

憂心兒子沒頭銜 將沒有安全保護

對於亞契沒有王子頭銜，梅根馬克爾說，讓她感到越來越憂心的是，由於兒子沒有王子頭銜，皇室將不提供安全保護。她說，兒子需要擁有人身安全，沒有王子頭銜將影響到維安問題，「圍繞在我們身邊，刺激點閱率與八卦流言般的怪獸機器，並不是我們製造的。你既然縱容這些事情發生，就表示我們兒子應該得到安全保護」。

在專訪最後，主持人歐普拉問夫妻倆是否後悔離開王室？哈利表示，不會後悔，甚至替梅根在如此艱難的時期生下亞契感到驕傲。

哈利梅根互讚 拯救了彼此

歐普拉問梅根，那麼，你與王子的故事是否有個圓滿結局？」梅根回應，「確實如此。」

歐普拉問哈利，「你覺得是梅根救了你嗎？」

哈利說，「毫無疑問。」梅根表示：「是哈利拯救了我們所有人。」歐普拉最後感謝哈利夫妻無私地分享他們的「愛情故事」。

美國電視7日晚播出英國哈利王子和妻子梅根接受歐普拉首次公開專訪。(Getty I...
美國電視7日晚播出英國哈利王子和妻子梅根接受歐普拉首次公開專訪。(Getty Images)

秘辛曝光 哈梅專訪吸睛勝過超級盃

職業美式足球(NFL)上月超級盃，吸引9640萬人次觀看；哈梅專訪對於分析師及王室專家而言，堪比NFL球迷對超級盃的期待。

許多人期待歐普拉會在節目中對兩人提出尖銳問題，進一步推高收視率，畢竟這是英國王室頭一遭以這種方式曝光秘辛。

王室禮儀專家梅爾(Myka Meier)說：「我認為人們相信，這是第一次聽到梅根與哈利真正『做自己』的說法，不是扮演特定角色，需要具備談話要點之類的；美國人喜愛歐普拉，人們知道歐普拉能夠切中要點，她會問哈利與梅根一些相對不舒服的問題，每個人都引頸期盼訪談內容。」

與哈梅同住在加州聖塔芭芭拉市(Santa Barbara)的比利時裔美國籍桂冠詩人勞倫-安妮·博塞拉爾(Laure-Anne Bosselaar)也有同感，她說：「當地小報及事態發展就像是，終於，我們要得知真相了；我們終於可以知悉內幕，因為我們知道『公司』一直在操弄整個故事。」梅根用「公司」(the firm)指稱王室，英國的這種用法同時有具好感或貶諷的極端意味。

來源：CBS

梅根 哈利 歐普拉

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