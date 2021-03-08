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同為復仇王室？哈、梅專訪「發聲」像極了當年黛妃

編譯徐薏茹／綜合7日電
已故黛安娜王妃（左）在1995年受訪時語出驚人，直指當時丈夫查理王子與老情人卡蜜拉仍有來往，自己婚姻是「三人行」。(Getty Images)
已故黛安娜王妃（左）在1995年受訪時語出驚人，直指當時丈夫查理王子與老情人卡蜜拉仍有來往，自己婚姻是「三人行」。(Getty Images)

英國哈利王子和妻子梅根接受歐普拉的專訪在7日晚間播出，這場眾所矚目的重磅專訪，與20多年前哈利母親黛安娜王妃轟動全球的獨家訪問有異曲同工之妙，當年黛安娜王妃在專訪中訴說丈夫的不忠，揭露王室不堪的內幕，節目一播出全世界一片譁然。

華盛頓郵報報導，1995年黛安娜王妃接受英國廣播公司(BBC)記者巴希爾(Martin Bashir)專訪，在節目中一吐為快，黛安娜王妃在訪談中提到：「在這段婚姻中有三個人」，她指是丈夫的情婦卡蜜拉(Camilla Parker Bowles)，黛安娜也談到自己為暴食症所苦，而王室成員指責她浪費食物，她甚至質疑她的丈夫是否有當國王的特質。

當時這場專訪舉世震驚，曾撰寫黛安娜王妃故事的英國作家坎貝爾(Beatrix Campbell)表示如今哈利夫婦與黛安娜王妃的專訪有許多相似之處，而白金漢宮也已做出回應，宣布要對梅根是否霸凌員工一事展開調查。

消息指出哈利夫婦因為對各種小道消息、王室的死板和對梅根的種族歧視感到厭倦，而選擇離開王室生活。

坎貝爾提到哈利王子和他的母親黛安娜王妃擁有的權力都相當小，所以他們能做的就是透過電視表達自身的立場。

黛安娜王妃和哈利在專訪前都對接受訪問一事保密到家，兩人都沒有依照王室規矩通知女王。

「戴安娜編年史」的作者蒂娜·布朗(Tina Brown)曾指出雖然黛安娜王妃的親人好友力勸她不要接受採訪，但王妃決心要親自說出她的故事，而不是透過他人闡述。

黛安娜的專訪播出前，王室內部人員原本希望大眾會將這位王妃視為不成熟、邪惡且小心眼的女子，就如同小報報導的八卦消息那樣，但結果令他們大失所望。

布朗這樣形容黛安娜王妃：「坐在馬丁巴希爾對面的女人展現的是端莊、沉著和令人心碎的認真，與媒體所報導的庸俗形象毫無相似之處。」

沒有人能夠預測哈利與梅根的專訪播出後會引起何種迴響，但從他們急切接受採訪的表現來看，顯示這對英國王室來說可能將會是可怕的噩夢。

已故王妃黛安娜1995年受訪時語出驚人，直指當時丈夫查理王子與老情人卡蜜拉仍有來...
已故王妃黛安娜1995年受訪時語出驚人，直指當時丈夫查理王子與老情人卡蜜拉仍有來往，自己婚姻是「三人行」。圖為查理王儲與「康瓦爾公爵夫人」卡蜜拉兩人的2019年訪問德國萊比錫市。(美聯社)

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