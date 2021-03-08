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哈利夫妻專訪 女王不會看 傳查理、威廉傷透了心

編譯徐薏茹、林梅婕／綜合報導
哈利王子與妻子梅根專訪播出時機，恰是前一天女王伊莉莎白二世出席「大英國協日」重要慶祝儀式。(美聯社)
哈利王子與妻子梅根專訪播出時機，恰是前一天女王伊莉莎白二世出席「大英國協日」重要慶祝儀式。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)7日晚間播出英國哈利王子與妻子梅根接受歐普拉的專訪，在未播出前就引來各界關注；不過據王室內部消息透露，女王伊莉莎白二世並不會收看此專訪，僅會收到簡報，其他王室成員也不會收看。

據英國「星期日泰晤士報」 (The Sunday Times)指出，女王和王室成員都希望能避免沾上這場與哈利和梅根夫婦有關、腥風血雨的公關大戰，因此女王也不會收看這場專訪。

王室內部的資深消息來源甚至比喻王室成員談到這場專訪時的心情：「大家可以閉上嘴巴嗎？就讓我們做好眼前該做的事。」

不過英國新聞網鏡報(Mirror)報導透露，在哈利的父親查理王子及兄長威廉王子努力修補雙方關係裂痕之下，這場鉅細靡遺的專訪內容已經讓他們「傷透了心」。

專訪播出前 女王領頭慶大英國協日

另一方面，英國王室成員則是在專訪播出前，由女王領頭一同慶祝大英國協日，包括王儲查理王子和妻子卡蜜拉、威廉王子和妻子凱特等皆公開亮相，女王的夫婿菲利普親王因住院無法出席。

女王7日透過電視慶祝大英國協日的演說中，讚揚新冠疫情中的「團結」與「無私奉獻」精神，她說：「在這麼多人經歷的困難時期中，讓我們更深切體會與他人連結而享有的相互支持和精神寄託。」

女王繼續說到：「儘管整個聯邦去年的經歷各不相同，但在大英國協的每個國家和土地都展現了勇氣、承諾、為職責無私奉獻等激勵人心的例子，特別是在前線為他們的社區提供健康照護和其他公共服務的人員。」

女王與夫婿菲利普親王已於1月接種疫苗，並不斷鼓勵國民也接種疫苗。

此外，女王還提到在疫情期間，科技在人與人保持聯繫時所發揮的作用，她說：「在我們的日常生活中，必須更加習慣於透過創新科技來連結與交流，這對我們某些人來說是新的體驗。」

女王在演說最後讚揚團結合作帶來的相互支持、廣泛經驗和知識，並表示希望能繼續維持緊密關聯；演說中並未提到哈利夫婦和歐普拉的專訪。

英國 哈利 歐普拉

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