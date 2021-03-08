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談王室妯娌之爭 梅根：弄哭凱特 是對我「人格謀殺」

記者顏伶如／綜合報導
英國哈利王子（左）與美國明星妻子梅根馬克爾（中）接受脫口秀天后歐普拉（右）專訪，7日播出。（路透）
英國哈利王子（左）與美國明星妻子梅根馬克爾（中）接受脫口秀天后歐普拉（右）專訪，7日播出。（路透）

英國哈利王子(Prince Harry)與美國明星妻子梅根馬克爾(Meghan Markle)接受脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)專訪時表示，今夏將迎接女兒誕生。梅根馬克爾受訪時則說，還沒離開英國王室之前，經常想著要用哪種方式自殺。她表示，雖曾在體制內求助，向多位高層官員尋求幫助，以處理頻頻想尋短的念頭，或要求住院接受治療，但都被告知可能有損王室形象而作罷。

來源：CBS

歐普拉專訪哈利夫妻的特別節目7日於哥倫比亞廣播公司(CBS)播出。這是哈利夫妻卸下英國王室家族頭銜之後首度接受媒體訪問，格外受到矚目。

目前懷第二胎的梅根馬克爾說，尚未離開王室前，有著想要自我了斷的明確意念，讓她深感恐懼。她說，當時的自己絕對不能獨處，否則可能出事，跟哈利表明已經不想再活下去。她說，後來向黛安娜王妃(Princess Diana)生前一名摯友求助，但仍然常常想要尋死，整個人面臨爆發點。

「不想再活」嫁入王室就像被俘

她說，嫁入王室之後感覺像被俘，因為駕照、護照、信用卡，自從婚禮之後就通通被收走了，無法取得。她以親身經歷舉例說，待人應該厚道，因為不知道別人「關起門來之後」究竟有著何種遭遇。

39歲的梅根在專訪並未抱怨女王。談到外傳與凱特王妃存有妯娌之爭，她說，很在意王室迄今任由謠言在媒體流竄，言之鑿鑿指稱她在婚錢就「弄哭凱特」。她說，凱特雖也向她道歉，但王室並沒做任何補救，整起事件就是對她的「人格謀殺」。

「膚色多黑？」稱王室歧視兒身分

梅根表示，兒子地位與身分遭歧視。她說，兒子亞契(Archie)出生前，王室表明不會授予王子頭銜，也不會提供安全措施。她表示，王室成員幾度對哈利詢問小王子出生後「膚色會有多黑？」

「沒有自由」只能與夫相互取暖

她表示，結婚之後，沒有個人自由，也求助無門，只能跟丈夫相互取暖。她說，剛嫁入王室時，連續數月被勸告要低調，不能訪友，反正「到處都有妳」。梅根說：「到處都有我，但到處都沒有我。」

哈利在訪問中說，自從決定脫離王室之後，父親查理王儲(Prince Charles)就不再回覆電話。他說，原本日常生活開銷來自母親黛安娜王妃的遺產，但王室從2020年初便切斷金援，理由是哈利夫妻與Netflix、Spotify簽下數百萬酬勞的合約。

哈利王子（右）與梅根夫婦2018年7月與女王伊莉莎白二世出席活動。(美聯社)
哈利王子（右）與梅根夫婦2018年7月與女王伊莉莎白二世出席活動。(美聯社)

哈利 梅根 凱特

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