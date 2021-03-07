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振興經濟比一比 川普先救企業 拜登先救百姓

記者胡玉立／綜合報導
紐約時報報導，拜登任內首項重大經濟立法，與前總統川普形成鮮明對比，為低收入者更大方提供直接福利。(路透)
紐約時報報導，拜登任內首項重大經濟立法，與前總統川普形成鮮明對比，為低收入者更大方提供直接福利。(路透)

拜登總統的1.9兆元紓困方案6日終獲參院通過，一旦眾院再度批准，可望交總統，日內簽署生效，此案將大大幫助低收入者和中產階級，而對去年保住工作並存了錢的較高收入者，幾乎沒有任何直接助益；拜登振興經濟方案揭示了他的經濟政策：體現過去十年民主黨和自由經濟派奉行的原則──「由下而上」乃經濟增長最佳之道。

紐約時報報導，拜登任內首項重大經濟立法，與前總統川普形成鮮明對比；川普任內2017年向國會力推減稅方案，大部分是讓企業和較富裕者受益，拜登則為低收入者更大方提供直接福利；它更側重老百姓，而非企業，可望幫助婦女和少數群體，因為疫情經濟衰退對他們打擊最深。

研究人員預測，這可能會是這一世代「對抗貧困」最有效的一項立法。哥倫比亞大學貧困與社會政策中心估計，此立法為低收入有小孩家庭擴大稅收抵免，將使成人貧困率降低四分之一以上，並將兒童貧困率降低一半。

與川普紓困法案相同的是，拜登紓困法案包含抗疫條款，內含用於病毒測試和疫苗分發的資金；但法案中也包括民主黨素來優先的事項，將廣泛用於低收入者。法案除稅收抵免外，還增加育兒津貼、擴大「可負擔健保法」(Affordable Care Act)適用資格、擴大糧食券、租金援助和失業救濟等。

拜登將向個人提供1400元支票及其他安全網福利，瞄準目前最需要幫助的人，讓他們有錢付帳單、購買生活必需品。

勞工部首席經濟學家詹妮爾·瓊斯（Janelle Jones）表示，「關注邊緣勞工，是確保水漲船高眾人得利的作法。」

人權觀察組織（Human Rights Watch）貧困與不均問題資深研究員西梅特（Lena Simet）指出，疫情造成的經濟困境主要集中在低收入者和失業者。年收入低於3萬5000元家庭近一半表示房款遲交，四分之一表示食物不足。拜登紓困計畫將為這些家庭提供政府援助。

華府支持拜登計畫Employ America政策主管潘科蒂（Elizabeth Pancotti）指出，一個家有三歲小孩的單身母親若每年只賺聯邦最低工資近1萬6000元，此法案將提供多達4775元直接福利。四口之家若父母一人在職，一人為育兒而失業，可獲津貼1萬2460元。

華府稅收政策中心（Tax Policy Center）估計，對美國收入最低的五分之一家庭來說，此案的直接福利和擴大稅收抵免，將使其今年稅後收入增加20％以上。至於川普當年減稅措施第一年，對同一群體的收入提高不到1％。

科羅拉多州民主黨參議員班奈特（Michael Bennet）長期致力擴大兒童稅收抵免以對抗貧困，他表示，「這是一種進步的經濟學：把錢交到將要花費這些錢的勞動者手中。」

低收入 拜登 紓困

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