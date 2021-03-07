失業金將到期 紓困案難救急 專家：空窗期無可避免

拜登總統1.9兆元紓困方案6日終獲參院批准，再送眾院協商，可望日內簽署生效，每人可獲1400元紓困金及300元失業津貼。(美聯社)

參院在沒有共和黨人支持下，通過1.9兆元的新冠疫情紓困 案「美國救援計畫」(American Rescue Plan)，將失業救濟金發給期限延長至9月6日，每星期給予300元。

由於聯邦給予的疫情失業金將於下周末結束，因此民主黨人希望將這個紓困方案盡快提交給拜登總統簽署，希望在額外聯邦失業補助到期日計畫完結前，這個紓困案能夠順利接軌，避免出現缺口；但不少專家指出，由於早期兩黨爭議而出現的重大拖延，無可避免有數星期的福利空窗期。

由於參院通過的紓困案與眾院 早前通過的版本(至8月29日為止，每周400元)略有不同，因此還須提交眾院通過，即使眾院順利通過，最快也只可能在3月14日將法案交給拜登簽署成為法律，因此無法趕及與失業金結束時順利接軌。

世紀基金會(Century Foundation)高級研究員斯代特納(Andrew Stettner)認為，會有部分人的福利將在3月14日結束。

職業輔導機構 Employ America的專家和政策顧問伊莉莎白‧潘科蒂(Elizabeth Pancotti)指出，不幸的現實是兩黨爭議拖得太久。

根據勞工部 數據，截至2月中旬，全國共有1800萬人領取失業金。

正常而言，法案通過並成為法律後，各州仍須等待聯邦勞工部的指引如何執行，然後調整福利給付系統，測試無誤後才正式實行。

例如利羅拉多州勞工及就業廳早前在談到「美國救援計畫」時表示，儘管州政府希望縮短空窗期，但紓困案通過後，州的承包商先要對系統重新設定，並要從聯邦勞工部收到規章後才能開始工作。

一些還沒有做好準備的州，例如威斯康辛州，可能還要等待更長的時間。