我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2895萬 5730萬人打第1劑疫苗

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

調高最低工資 白宮考慮找共和黨議員磋商

記者顏伶如／綜合報導
佛州奧蘭多市麥當勞的員工參加支持聯邦最低時薪15元的示威活動。(美聯社)
佛州奧蘭多市麥當勞的員工參加支持聯邦最低時薪15元的示威活動。(美聯社)

兩名消息人士透露，白宮現正考慮當疫情紓困法案在國會通過之後，便針對調高聯邦最低時薪一案，與共和黨國會議員展開磋商。

白宮幕僚分析，由於調高聯邦最低時薪獲得不同政治理念民眾廣泛支持，相信有機會可以爭取到願意支持提案的共和黨議員；幕僚舉例指出，日前佛羅里達州便通過時薪15元提案，而佛州在2020年大選是支持川普的，由此可見調高時薪受到民意普遍認同。

Politico新聞網站報導，白宮希望擴大調高薪資支持基礎的具體跡象，包括拜登政府官員上周曾與多個工商團體接洽，了解企業界對於調高時薪法案的看法。

報導指出，如果白宮與共和黨國會議員展開磋商，進步派議員可能備感挫折，期盼拜登能兌現調高聯邦最低時薪至時薪15元競選承諾的工會組織及勞工權益倡議團體，恐怕也將感覺到事態不妙。

進步派議員指出，五年期間達成15元時薪目標的階段式計畫，已經算是妥協之後的結果，將不接受更多重大讓步。

一名知情人士說，白宮方面並不希望採取驚天動地的政治動作，而面臨昂貴的政治代價，但如果可以透過政治協商獲得小幅進展，拜登通常傾向於接受。不過，知情人士說，對於政策制定，白宮並沒有堅持教條主義。

白宮資深顧問李奇蒙(Cedric Richmond)答覆媒體詢問時則說，拜登政府目前正在評估所有選項，白宮內部討論也都還在初步階段。

他說：「現在還言之過早。現在還不到把整套策略對外公布的時機。」

與拜登私交甚篤的民主黨籍前任參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)分析，為了爭取共和黨議員之支持，拜登可能需要透過磋商達成協議。

雷德說，聯邦最低時薪肯定能得以調高，「問題在於要調多少」。他說，眾院可以提出15元時薪提案，「但我覺得當法案進入參願之後，肯定將面臨某種形式的刪減」。

佛州奧蘭多市麥當勞的員工參加支持聯邦最低時薪15元的示威活動。(美聯社)
佛州奧蘭多市麥當勞的員工參加支持聯邦最低時薪15元的示威活動。(美聯社)

白宮 拜登 共和黨

上一則

39%→22%！丕優民調：美國疫苗觀望人口銳減

下一則

失業金將到期 紓困案難救急 專家：空窗期無可避免

延伸閱讀

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步
參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟
拜登上任湧現移民潮 美墨邊界2月扣留近10萬人

拜登上任湧現移民潮 美墨邊界2月扣留近10萬人
拜登上任掀移民海嘯？美墨邊境2月逮近10萬人創新高

拜登上任掀移民海嘯？美墨邊境2月逮近10萬人創新高

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟
巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷
維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水
2021美國房市 這12區最熱門

2021美國房市 這12區最熱門
參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步