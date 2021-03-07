調高最低工資 白宮考慮找共和黨議員磋商

佛州奧蘭多市麥當勞的員工參加支持聯邦最低時薪15元的示威活動。(美聯社)

兩名消息人士透露，白宮 現正考慮當疫情紓困法案在國會通過之後，便針對調高聯邦最低時薪一案，與共和黨 國會議員展開磋商。

白宮幕僚分析，由於調高聯邦最低時薪獲得不同政治理念民眾廣泛支持，相信有機會可以爭取到願意支持提案的共和黨議員；幕僚舉例指出，日前佛羅里達州便通過時薪15元提案，而佛州在2020年大選是支持川普的，由此可見調高時薪受到民意普遍認同。

Politico新聞網站報導，白宮希望擴大調高薪資支持基礎的具體跡象，包括拜登 政府官員上周曾與多個工商團體接洽，了解企業界對於調高時薪法案的看法。

報導指出，如果白宮與共和黨國會議員展開磋商，進步派議員可能備感挫折，期盼拜登能兌現調高聯邦最低時薪至時薪15元競選承諾的工會組織及勞工權益倡議團體，恐怕也將感覺到事態不妙。

進步派議員指出，五年期間達成15元時薪目標的階段式計畫，已經算是妥協之後的結果，將不接受更多重大讓步。

一名知情人士說，白宮方面並不希望採取驚天動地的政治動作，而面臨昂貴的政治代價，但如果可以透過政治協商獲得小幅進展，拜登通常傾向於接受。不過，知情人士說，對於政策制定，白宮並沒有堅持教條主義。

白宮資深顧問李奇蒙(Cedric Richmond)答覆媒體詢問時則說，拜登政府目前正在評估所有選項，白宮內部討論也都還在初步階段。

他說：「現在還言之過早。現在還不到把整套策略對外公布的時機。」

與拜登私交甚篤的民主黨籍前任參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)分析，為了爭取共和黨議員之支持，拜登可能需要透過磋商達成協議。

雷德說，聯邦最低時薪肯定能得以調高，「問題在於要調多少」。他說，眾院可以提出15元時薪提案，「但我覺得當法案進入參願之後，肯定將面臨某種形式的刪減」。