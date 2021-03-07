紓困案眾院受阻？民主黨進步派：受惠者比川普政府還少

參院6日以50票對49票，黨派涇渭分明的通過1.9兆元新紓困法案，這是拜登總統上任後的第一個重要法案。(Getty Images)

聯邦參院 挑燈夜戰一整晚，終於在6日正午過後通過拜登政府提出的1兆9000億元新冠疫情紓困兼經濟振興法案，對此白宮表示感謝，然而民主黨 進步派國會議員對法案修正內容表示不滿，全案送回眾院重審仍可能受到阻礙。

「每日郵報」6日報導，民主黨參議員 挨黨內砲轟，認為修正後的法案，讓受惠民眾人數居然比川普執政來得少，直接發給的紓困金額遭降低，失業濟助減少，最低時薪未能調到15元。

白宮官員表示，拜登總統支持法案修正，如此讓振興案能通過，釋出紓困救濟；總統及白宮團隊將與參院密切連繫，找出解方，讓最需要協助的民眾取得幫忙。

進步派民主黨議員對配套案的規模十分不滿，眾議員歐瑪(Ilhan Omar)便直言「非常失望」，民主黨執政，民眾取得救濟金，人數顯然比川普政府還要少。

民主黨聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)附和共和黨，反對同黨參議員桑德斯調高最低時薪的修正提案，也遭到抨擊。

參院合意把收取1400元紓困支票的資格提高，進步派民主黨議員對此也感到受挫；歐瑪表示，1700萬民眾能取得的濟助將告減少，民主黨選前的承諾並不是這樣的；「我們有機會在參院取得多數，又主持白宮，所以，民主黨妥協，未能代替半數民眾發聲，信守承諾，說到底就是失敗。」

參院審理本案時，為失業緊急救濟卡關九小時，民主黨溫和派參議員曼欽(Joe Manchin)才與高層達成妥協；現在法案規定，失業民眾除各州失業救濟規定外，自立法成功後直到9月6日，每周可由聯邦收到300元，但比眾院通過的法案要少100元。

現行最低時薪7.25元在五年內逐步調高到15元提案，共有8名民主黨參議員附和共和黨而投票反對，桑德斯等進步派矢言接下來幾個月要繼續努力推動，勢將面臨苦戰。

共和黨抨擊本案成本太高，而且充斥著進步派的施政前提；參院共和黨領袖麥康諾指責民主黨夾雜一堆與新冠疫情無關的政策，強行推動意識形態的濫花錢。