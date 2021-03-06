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西雅圖中國城亞裔遇襲：他想打死我們…女教師臉骨折 男友縫8針

記者顏伶如／綜合報導
日本裔教師奈須紀子和白人男友波芬柏格，日前在西雅圖中國城遭無端毆打，身體多處受傷。(KOMO TV視頻截圖)
日本裔教師奈須紀子和白人男友波芬柏格，日前在西雅圖中國城遭無端毆打，身體多處受傷。(KOMO TV視頻截圖)

在全美頻傳亞裔無故遭攻擊事件之際，西雅圖中國城也傳出亞裔民眾受到攻擊案件；西雅圖警察局指出，西雅圖北灣學區(Northshore School District)日裔女教師奈須紀子(Noriko Nasu)上月25日晚間與白人男友走在西雅圖中國城街道時，突遭一名男子攻擊；警方指出，男子以裝有石塊的襪子重擊奈須紀子面部，導致她當場昏迷，牙齒斷裂、臉部多處骨折。

西雅圖警察局4日宣布，已逮捕41歲嫌犯霍迪普(Sean Jeremy Holdip)，押於金恩郡立監獄(King County Jail)；雖然警方尚未掌握證據顯示這起攻擊事件是因種族而起，但西雅圖警察局發表聲明指出，偏見仇恨犯罪小組(Bias Crimes Unit)正在調查此案。

奈須紀子事發後在臉書發文寫道，遭受攻擊後面部嚴重受傷，在西雅圖港景醫學中心(Harborview Medical Center)接受治療；她在英格默爾高中(Inglemoor High School)教日語，已有多年資歷。

奈須紀子在4日接受媒體訪問時說，由於腦震盪，至今仍覺得昏沉，臉部腫脹已經漸漸開始消退。

攻擊事件被附近監視器錄下，奈須紀子與男友波芬柏格(Michael Poffenbarger)當天晚間9時30分左右，在西雅圖中國城第七街與金恩街(King Street)路口遭到一名男子攻擊；對方先朝奈須紀子動手，將她打倒在地之後，又轉而毆打波芬柏格頭部；波芬柏格送醫，頭部縫了八針。

雖然歹徒動機仍有待警方調查，但學區主管認為，奈須紀子明顯是因為亞裔身分而受到攻擊。

北灣學區總監瑞德(Michelle Reid)接受地方電視台KIRO訪問時說：「這起事件距離我們非常近，就發生在我們同事身上。」

「我真的認為，他就是想致我們於死。」波芬柏格接受地方電視台KOMO訪問，談到遇襲經過時說，歹徒不管對他或對奈須紀子都下手極重，非常凶猛，全程不發一語；他說，幸虧有路人挺身相助，才能保住性命。

他說：「如果那些民眾不是剛好從餐廳走出來，如果不是因為我大聲呼救，我覺得他肯定不會住手，一定會把我們打到死。」

波芬柏格說，對於警方抓到歹徒感到欣慰，「從今以後我走在路上經過任何人，或者經過轉角，感受都將與過去完全不同」。

身為註冊護士(registered nurse)的波芬柏格說，奈須紀子鼻骨三處骨折，臉頰、嘴部瘀傷嚴重，雙眼呈現黑色，多顆下排牙齒斷裂。

西雅圖警方指出，根據報案紀錄，2020年收到14起亞裔民眾遭攻擊的報案事件，2019年則接獲九起報案，2018年中則有六起。

日本裔教師奈須紀子和白人男友日前在西雅圖中國城遭歹徒毆打受傷。(取自臉書)
日本裔教師奈須紀子和白人男友日前在西雅圖中國城遭歹徒毆打受傷。(取自臉書)
奈須紀子和男友波芬柏格。(KOMO TV視頻截圖)
奈須紀子和男友波芬柏格。(KOMO TV視頻截圖)
日本裔教師奈須紀子和白人男友波芬柏格日前在西雅圖中國城遭毆打受傷，圖為案發當時的...
日本裔教師奈須紀子和白人男友波芬柏格日前在西雅圖中國城遭毆打受傷，圖為案發當時的情景。(KOMO TV視頻截圖)

西雅圖 亞裔 警察

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