西雅圖中國城亞裔遇襲：他想打死我們…女教師臉骨折 男友縫8針

日本裔教師奈須紀子和白人男友波芬柏格，日前在西雅圖中國城遭無端毆打，身體多處受傷。(KOMO TV視頻截圖)

在全美頻傳亞裔 無故遭攻擊事件之際，西雅圖 中國城也傳出亞裔民眾受到攻擊案件；西雅圖警察 局指出，西雅圖北灣學區(Northshore School District)日裔女教師奈須紀子(Noriko Nasu)上月25日晚間與白人男友走在西雅圖中國城街道時，突遭一名男子攻擊；警方指出，男子以裝有石塊的襪子重擊奈須紀子面部，導致她當場昏迷，牙齒斷裂、臉部多處骨折。

西雅圖警察局4日宣布，已逮捕41歲嫌犯霍迪普(Sean Jeremy Holdip)，押於金恩郡立監獄(King County Jail)；雖然警方尚未掌握證據顯示這起攻擊事件是因種族而起，但西雅圖警察局發表聲明指出，偏見仇恨犯罪小組(Bias Crimes Unit)正在調查此案。

奈須紀子事發後在臉書發文寫道，遭受攻擊後面部嚴重受傷，在西雅圖港景醫學中心(Harborview Medical Center)接受治療；她在英格默爾高中(Inglemoor High School)教日語，已有多年資歷。

奈須紀子在4日接受媒體訪問時說，由於腦震盪，至今仍覺得昏沉，臉部腫脹已經漸漸開始消退。

攻擊事件被附近監視器錄下，奈須紀子與男友波芬柏格(Michael Poffenbarger)當天晚間9時30分左右，在西雅圖中國城第七街與金恩街(King Street)路口遭到一名男子攻擊；對方先朝奈須紀子動手，將她打倒在地之後，又轉而毆打波芬柏格頭部；波芬柏格送醫，頭部縫了八針。

雖然歹徒動機仍有待警方調查，但學區主管認為，奈須紀子明顯是因為亞裔身分而受到攻擊。

北灣學區總監瑞德(Michelle Reid)接受地方電視台KIRO訪問時說：「這起事件距離我們非常近，就發生在我們同事身上。」

「我真的認為，他就是想致我們於死。」波芬柏格接受地方電視台KOMO訪問，談到遇襲經過時說，歹徒不管對他或對奈須紀子都下手極重，非常凶猛，全程不發一語；他說，幸虧有路人挺身相助，才能保住性命。

他說：「如果那些民眾不是剛好從餐廳走出來，如果不是因為我大聲呼救，我覺得他肯定不會住手，一定會把我們打到死。」

波芬柏格說，對於警方抓到歹徒感到欣慰，「從今以後我走在路上經過任何人，或者經過轉角，感受都將與過去完全不同」。

身為註冊護士(registered nurse)的波芬柏格說，奈須紀子鼻骨三處骨折，臉頰、嘴部瘀傷嚴重，雙眼呈現黑色，多顆下排牙齒斷裂。

西雅圖警方指出，根據報案紀錄，2020年收到14起亞裔民眾遭攻擊的報案事件，2019年則接獲九起報案，2018年中則有六起。