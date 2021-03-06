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哈佛大學用黑奴裸照 後代提告被駁回

編譯郭宣含／綜合5日電
康州女子拉尼爾控告哈佛大學遭駁回，她指哈佛非法使用她的祖先瑞特利父女裸身入鏡照片。(Getty Images)
康州女子拉尼爾控告哈佛大學遭駁回，她指哈佛非法使用她的祖先瑞特利父女裸身入鏡照片。(Getty Images)

麻州州法官2日駁回康乃狄克州一名女性塔瑪拉．拉尼爾(Tamara Lanier)對哈佛大學提出的控訴；拉尼爾表示哈佛大學非法使用她祖先被奴役的照片，而且拒絕交還照片。

該起遭駁回的訴訟出自1850年代的一系列照片，其中的人物被視為美國最早的一群奴隸；這些照片描繪南卡羅萊納州一名男子瑞特利(Renty)與他的女兒戴利亞(Delia)，兩人未穿上衣並被以多個角度拍攝。

這些照片當時是受到哈佛生物學家阿格西斯(Louis Agassiz)委託而拍攝，他的種族差異論在當時被用來支持美國奴隸制。

康州諾維奇(Norwich)居民拉尼爾在2019年的訴訟中表示，瑞特利和戴利亞是她的祖先，這些照片拍攝時違反他們的意願；拉尼爾向哈佛要求拿回這些照片，並指控該校利用照片圖利，包括把瑞特利照片當作書的封面。

拉尼爾的訴訟指控，阿格西斯只把瑞特利和戴利亞看作「研究樣本」，並迫使他們參與「低級運動，旨在佐證其次等人類的地位」。

該起訴訟指出，拉尼爾驗證了她與「瑞特利爺爺」(Papa Renty)的家系關係，她稱瑞特利是她的「曾曾曾曾祖父」。

不過密德薩克斯(Middlesex)高級法院法官卡蜜兒．沙如夫(Camille Sarrouf)聽審時支持哈佛說法，哈佛認為拉尼爾並無這些照片的法律所有權；沙如夫指出，這些照片的所有權屬於攝影師，而非被拍攝的對象。

代表拉尼爾的民權律師克魯普(Ben Crump)表示，拉尼爾打算提出上訴。

哈佛在聲明書中指出，該校正在尋找存放這些照片的合適地點，以利更廣大群眾取得這些照片，訴說遭奴役人士的故事。

康州女子拉尼爾控告哈佛大學遭駁回，她表示哈佛非法使用她祖先被奴役的照片。(美聯社...
康州女子拉尼爾控告哈佛大學遭駁回，她表示哈佛非法使用她祖先被奴役的照片。(美聯社)

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