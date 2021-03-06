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「亂世佳人」、「驚魂記」等18電影 TCM揪出性別、種族歧視

記者胡玉立／綜合報導
TCM頻道挑出「亂世佳人」等18部經典老片中的種族歧視描述。(Getty Images)
TCM頻道挑出「亂世佳人」等18部經典老片中的種族歧視描述。(Getty Images)

專門播放老電影的TCM頻道3月推出新系列，挑出「第凡內早餐」、「驚魂記」、「亂世佳人」、「窈窕淑女」等18部好萊塢經典老片的「麻煩和問題」，探討這些「問題電影」的歷史文化背景，還警告觀眾片中帶有性別、種族和LGBTQ歧視描述。此舉引來各方議論，有人痛斥這是病態「取消文化」，也有人贊成早該「點出沉痾」。

「特納經典電影」(TCM，Turner Classic Movies)的新系列名為「重新構架：後視鏡中的經典電影」，每逢周四由輪值主持人以圓桌會議方式，對1920年至1960年代好萊塢著名老電影「開刀」，全面探討電影涉及的種族和性別歧視問題，如白人演員把臉塗黑扮非裔或飾演非白人角色、片中男性角色對女性身心施虐等等。

被深入探究的18部老片包括「第凡內早餐」(Breakfast at Tiffany's)、「驚魂記」(Psycho)、「亂世佳人」(Gone With the Wind)、「窈窕淑女」(My Fair Lady)、「驛馬車」(Stagecoach)、「爵士歌手」(The Jazz Singer)等等。

TCM頻道挑出「亂世佳人」等18部經典老片中的種族歧視描述。(Getty Ima...
TCM頻道挑出「亂世佳人」等18部經典老片中的種族歧視描述。(Getty Images)

白人演員扮非白人角色，最著名的例子是米奇·魯尼(Mickey Rooney)在「第凡內早餐」飾演日本人Yunioshi先生。1927年上映的「爵士歌手」艾爾·喬森(Al Jolson)把臉塗黑扮黑人，也被人詬病。此外，「亂世佳人」也被質疑試圖描繪當年南方「快樂奴隸」形象。

TCM試圖把經典老片裡的問題「挖出來」討論，引起粉絲的複雜情緒反應。有人說他受夠了「取消文化」；也有人擔心經典老片的「問題片段」會遭剪輯或下架；有人推文強調是該「討論過去的痛苦傳統，但別想建立一個『1984』小說中的公正公平社會。」也有影迷留言說：「我超級喜歡『第凡內早餐』，但它也是我見過對亞裔最種族歧視的寫照。」

參與多場圓桌討論的TCM主持人斯圖爾特(Jacqueline Stewart)表示，「我們不是要告訴大家應該怎麼看待或感受這些電影。只是想建立一種更深入的對話，而不單只說『我喜歡或我討厭這部電影』，這其間有很大的討論空間。」

斯圖爾特是芝加哥大學教授，她2019年成為TCM頻道首位非裔主持人。她致力研究經典電影，尤其是默片和非裔觀眾。斯圖爾特談到，她深深明白喜愛的電影裡夾帶種族刻板問題的矛盾心情，但她周遭許多人仍然深愛這些老電影，「欣賞電影時，仍可批評其中一部分，觀影體驗會因此更加豐富。」

TCM頻道挑出「亂世佳人」等18部經典老片中的種族歧視描述。(Getty Ima...
TCM頻道挑出「亂世佳人」等18部經典老片中的種族歧視描述。(Getty Images)

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