我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾2889萬 5549萬人打第1劑疫苗

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

6書停刊後… 蘇斯博士15書上亞馬遜暢銷榜 「魔法靈貓」居冠

編譯林梅婕／綜合5日電
已故經典童書作家蘇斯博士的六本童書，因內容涉歧視停止發行後，在亞馬遜造成搶購風潮，該網站暢銷書排行榜前20名，15本是蘇斯博士的著作。(美聯社)
已故經典童書作家蘇斯博士的六本童書，因內容涉歧視停止發行後，在亞馬遜造成搶購風潮，該網站暢銷書排行榜前20名，15本是蘇斯博士的著作。(美聯社)

經典童書作家蘇斯博士(Dr. Seuss)生前曾發行過無數繪本，近日卻因插圖內容涉及對亞裔和非裔種族歧視，停止發行六部繪本；但結果卻適得其反，這些書在網路商城亞馬遜(Amazon)上造成一波搶購風潮，甚至衝上暢銷排行榜。

該網站暢銷書排行榜前20名中，多達15本是蘇斯博士的著作，包括排行榜第一名的「魔法靈貓」(The Cat in the Hat)，緊追在後的還有「一條魚，兩條魚，紅色魚，藍色魚」(One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish)和「綠雞蛋和火腿」(Green Eggs and Ham)。另外，加拿大亞馬遜的暢銷書十大排行榜中，也出現「魔法靈貓」和「綠雞蛋和火腿」。

負責為已故作家兼插畫家蓋澤爾(Theodor Seuss Geisel)出版著作的「蘇斯博士企業」(Dr. Seuss Enterprises)2日透過聲明宣布，未來將不再發行蘇斯博士的六部繪本，包括「我在桑樹街上看到的一切」(And to Think That I Saw It on Mulberry Street)、「如果我來經營動物園」(If I Ran the Zoo)、「麥克萊格的水池」(McElligot's Pool)、「斑馬之外！」(On Beyond Zebra!)、「超級炒蛋！」(Scrambled Eggs Super!)和「貓的提問者」(The Cat's Quizzer)。

該企業在聲明中強調「這些書以有害和錯誤的方式描繪人」，並以實質行動回應過去幾年批評者們對書中帶有種族歧視繪圖的不滿。

諷刺的是，前總統歐巴馬和川普都曾在演講中提及蘇斯博士，歐巴馬還曾比喻「孩子們需要知道的所有事，都在蘇斯博士的書中」；但該企業卻選在今年「全國讀書日」(Read Across America Day)發表這項聲明，拜登總統也未在全國讀書日的演講中提及蘇斯博士。

前第一夫人米雪兒曾在全國讀書日中，介紹蘇斯博士的書中「戴帽子的貓」。(Getty...
前第一夫人米雪兒曾在全國讀書日中，介紹蘇斯博士的書中「戴帽子的貓」。(Getty Images)

種族歧視 亞馬遜 雞蛋

上一則

第2起 眾議員告川普、川普兒、朱利安尼煽動暴亂

下一則

近3千萬人打完2劑疫苗 全美現防疫疲勞 佛奇：仍要戴口罩

延伸閱讀

挾「美援」以自重？好萊塢群星挺梅根 轟英人種族歧視

挾「美援」以自重？好萊塢群星挺梅根 轟英人種族歧視
財經簡訊

財經簡訊
6000亞馬遜員工擬組工會 拜登表態支持

6000亞馬遜員工擬組工會 拜登表態支持
亞馬遜、沃爾瑪等企業挺調高最低時薪 但非15元

亞馬遜、沃爾瑪等企業挺調高最低時薪 但非15元

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11
支持聯邦立法規定提高最低時薪為15元人士，25日在國會示威。(美聯社)

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

2021-03-02 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說