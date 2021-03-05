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全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

記者顏伶如／綜合報導
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

副總統賀錦麗投下關鍵一票後，參院4日晚間以51票對50票表決通過，開始審議金額高達1兆9000億元的疫情紓困法案；民主黨在最後時刻修正法案內容，以便法案能在下周之前過關，並送交拜登總統簽字；白宮官員指出，曾領到去年12月600元紓困支票的家庭，如今約有98%將可拿到最新一輪發放的1400元紓困支票。

增修條文中出現讓進步派滿意的糧食補助預算、失業勞工健保補助、學貸免稅等，民主黨中間路線派則爭取到偏鄉醫療保險、確保人口較少的州至少獲得最低額度聯邦紓困經費、禁止州政府拿到聯邦紓困預算後便開始減稅等。

根據目前參院法案，拜登政府估計，全美約有1億5850萬家庭將收到紓困支票；不過，上次領到紓困支票的350萬家庭，這回將失去領取資格；共和黨方面則使出拖延戰術，希望透過拖延議程戰術，削減選民對於疫情紓困法案的普遍支持。

拜登總統先前曾說，政府承諾發給民眾2000元紓困支票，但去年12月在前總統川普任內只通過發放600元，為民眾補齊紓困支票，是拜登規模1.9兆疫情紓困法案的重要基石，目前正待參院審議。金額1400元的最新回合紓困計畫中，超過年收入標準的民眾，支票金額將依比例迅速縮減，好讓紓困經費主要集中在為中產階級、貧窮家庭發放。

根據參院法案，個人年收入7萬5000元以下，將可拿到1400元紓困現金支票，年收入超過8萬元則失去領取資格；夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下，可領到紓困支票全額，家庭年收入超過16萬元則無法領取支票。

面對共和黨使出拖延戰術，參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)4日表示，本周之內將讓法案通過；他說，參院將繼續往前推動法案，「不管要花多長時間，參院都會持續議程，在本周之內完成立法。」

某些共和黨參議員已經放話，要對疫情紓困法案提出大量增修條例；根據議事規定，在連續投票(vote-a-rama)當中，每位參議員都有權要求修正案交付表決；新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，疫情紓困法案在參院將審議多久，民主黨方面似乎無法掌控。

挺川派共和黨威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)表示，將堅持議事人員必須在全院會議上逐字唸出紓困法案全文；根據媒體報導，整部法案長達628頁，唸完一遍估計耗時五小時至十小時；他說，如此手段是為了「教育」美國大眾。

強生正設法集結共和黨參院同僚，發動一連串修正案表決，盡可能拖延議程。

「國會山莊報」分析，強生手段頗為冒險，最新民調顯示，疫情紓困法案獲76%選民支持，約有60%共和黨支持者也支持紓困法案。

強生4日指出：「目前我已經獲得黨團成員頗多支持，至於凌晨時分還能不能撐下去，能否持續到明天，到周六，還有周日，且讓我們拭目以待。」

紓困 支票 參院

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