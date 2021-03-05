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學校重開了 亞裔學生卻不愛返校上課

記者顏伶如／綜合報導
全美校園紛紛重新開放，但亞裔學生未回到實體教室的比例，與其他族裔學生相比，差異懸殊。圖為俄亥俄州德頓市一小學重啟。(路透)
全美校園紛紛重新開放，但亞裔學生未回到實體教室的比例，與其他族裔學生相比，差異懸殊。圖為俄亥俄州德頓市一小學重啟。(路透)

在全美校園紛紛重新開放之際，亞裔學生沒有回到實體教室的比例，與其他族裔學生相比，差異明顯懸殊；不管是矽谷的亞裔社區，華府近郊高級住宅區的巴勒斯坦家庭，費城的中國餐廳員工家庭，紐約市皇后區菲律賓裔護士，或是明尼蘇達州的苗族難民家庭，亞洲移民家庭與亞裔家庭選擇繼續讓兒女在家遠距上課。

華盛頓郵報報導，許多亞裔家庭未讓子女回到教室上課的憂慮考量在於，多代同堂的居住環境，長輩年歲已高，對於校園防疫是否確實無法放心，擔心孩子上學恐遭種族歧視騷擾；另一方面，某些亞裔家庭則對網路教學感到滿意，不想讓孩子冒著到校把病毒帶回家導致家人染疫的風險。

非營利弱勢及少數族裔學生平權組織「新教師計畫」(TNTP)中西部副主席米亞‧貝克(Mya Baker)指出，在「少數族裔模範生迷思」(model minority myth)下，尤其對移民家庭與亞洲難民家庭來說，如此現象可能讓學童學業帶來嚴重影響。

報導指出，亞裔社區孩子沒上學的原因，常常與非洲裔社區、拉丁裔社區面臨的挑戰一樣，包括貧窮、語言障礙、學校缺乏資源等；以紐約市為例，平均每五名亞裔民眾，就有一人生活於貧窮當中，比例之高為各族裔第二。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)統計，全美亞裔家庭中將近30%為多代同堂( intergenerational households)，幾乎是白人家庭的一倍；而亞裔家庭經濟條件差異顯著，也在各種族裔中顯得特殊，收入優厚亞裔家庭的例子很多，但弱勢亞裔家庭則較少受到注意。

貝克分析，很多人都以為，亞裔學生遠距學習成績表現比其他學生來得好，但真實狀況卻是，多代同堂家庭的許多家庭成員不諳英語，導致原本成績就不理想的學生，語言隔閡越來越嚴重。

貝克說，重要的是，學校必須更加努力與亞裔家庭聯繫，學校也要讓亞裔家長安心，孩子回到學校上課並不會成為他人騷擾的目標。

亞裔 紐約市 移民家庭

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