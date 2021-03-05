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加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

阿拉巴馬口罩令延長1個月 德、密州法院機場仍要戴罩

編譯林育正陳韻涵／綜合報導
同為共和黨執政的阿拉巴馬州，與德州、密西西比州不同調，4日確定將口罩令延長一個月至4月底。圖為該州伯明翰市一家蘋果手機店店員戴口罩與顧客交流。(歐新社)
同為共和黨執政的阿拉巴馬州，與德州、密西西比州不同調，4日確定將口罩令延長一個月至4月底。圖為該州伯明翰市一家蘋果手機店店員戴口罩與顧客交流。(歐新社)

雖然德州與密西西比州解除口罩令，但阿拉巴馬州共和黨籍州長凱‧艾維(Kay Ivey)抵抗各方壓力，4日確定將口罩令延長一個月至4月底；儘管如此，在德州與密州進入法院和機場等場所，仍須戴口罩，而且各零售業者仍遵照聯邦疾病防治中心(CDC)建議，要求入店戴口罩。

阿拉巴馬州口罩令原訂5日結束，但現在已延長至4月9日；艾維表示：「我們要挺過復活節，希望在跟上其他州解除口罩令前，讓更多州民接種第一劑疫苗。各位，我們還不能鬆懈，但越來越接近了。」

艾維表示，口罩為防止疫情「最棒的工具之一」，但下個月預計不會再延長口罩令；未來戴口罩將是個人責任，「就算口罩令結束，身邊有其他人在場時我還是會持續戴口罩。我也強烈呼籲州民運用常識，加入我的行列。」

阿州近期新冠肺炎疫情趨緩，近七天平均確診人數從1月底的3000多人，降至1000以下，住院人數也是去年夏天後的最低點；此外，目前阿州已有490萬人，約13%的民眾接種一劑疫苗。

不過艾維的決策引起部分民眾不滿，甚至打電話至州長辦公室抱怨；州參議會3日晚間也通過決議，呼籲州長結束口罩令。

副州長安斯沃斯(Will Ainsworth)持反對意見，表示民眾有能力決定自己的行為，「沒有這種老大哥式的命令，我們也能把事情打點好。」

德州與密西西比州雖然解除口罩令，但拜登總統的聯邦行政命令將超越州長命令，確保法院、機場和大眾運輸維持戴口罩的規範。

拜登就任之初簽署的行政命令之一，涵蓋聯邦建築物、機場、飛機、船隻、跨市客運、火車和大眾運輸系統中，必須配戴口罩。

部分共和黨州長決定放寬新冠限制，許多零售業者卻仍要求必須戴口罩才能進入；包括大型超市克羅格(Kroger)、目標(Target)和Walgreens與CVS藥局等業者，仍遵照CDC指示戴口罩保護員工與顧客安全。

全國零售連盟(The National Retail Federation)也發布聲明表示，店家有權拒絕未戴口罩，或拒絕服務不遵照規定的顧客。

阿拉巴馬州 德州 機場

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