拜登讓步！個人8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

拜登總統3日與參院民主黨 溫和派討論後讓步，同意在其1兆9000萬元的新冠疫情紓困法案中，對領取第三輪紓困金 者的資格設限；個人年收入7萬5000元與家庭年收入15萬元以下者，可領取1400元紓困金，超過者遞減發放，但個人年收入超過8萬元或家庭年收入超過16萬元者，就無法領取分毫。

民主黨計畫透過「預算協調」(budget reconciliation)程序，以簡單多數票在參院通過該案，最快可望本周末表決。

拜登政府的1兆9000萬元新冠紓困法上周末已在眾院通過，原本是對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上才不發紓困金，但是除了共和黨認為發放條件過寬不支持外，參院民主黨溫和派對此版本也有異議；為保紓困法案能在民主黨僅有微弱優勢的參院過關，拜登3日讓步，以便團結民主黨全部投贊成票。

根據參院新版本，個人年收入在7萬5000元及以下者，仍可獲全額紓困金，超過該門檻之後紓困金遞減，超過8萬元則不發；家庭收入15萬元及以下，可獲全額紓困金，超過部分遞減，逾16萬元則不發；同時保留每周400元的失業救濟金，並持續發到8月，另給州政府和地方政府預留3500億元的補助金，給學校1300億元，還有1600億元用於疫苗、新冠檢測及其他醫療保健支持。

民主黨與拜登政府希望趕在3月14日，即緊急失業救濟過期之前，通過這項1兆9000萬元的新冠紓困法案；參院3日晚就初始程序表決後，兩黨開始就此法案辯論，最快在本周末最終表決。

對於收入設限新版本，左傾智庫「稅務與經濟政策研究所」估算，將有1200萬成年人和500萬孩童因此領不到紓困金，另有2億成年人和8000萬孩童，符合此次紓困金資格。

目前至少有一名共和黨參議員表示可能支持該法案，阿拉斯加州共和黨參議員莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)說，「我的州需要紓困。」

但共和黨整體的反對聲浪皆強，威斯康辛州共和黨參議員強生(Ron Johnson)表示會強迫參院同僚在辯論之前，讀完600頁的法案全文，他還預計此次辯論可能持續十小時。

鑑於民主黨僅具微弱優勢，加上共和黨「虎視眈眈」，參院民主黨議員打算通過「預算協調」程序，以簡單多數票，而非通常所需的60票來通過該法案；只要保住民主黨全員的50票，屆時就能依靠副總統賀錦麗的一票打破平局，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)對於法案通過表示樂觀。