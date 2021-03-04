華郵：時薪低於15元 女性、非裔、西語裔居多

越來越少美國人時薪低於15元，但低薪勞工以非裔和拉美裔女性比率最高。圖為工人在芝加哥一家麥當勞餐廳前示威，要求漲時薪至15元。(Getty Images)

過去六年來，美國 工人時薪低於15元的比率持續穩步下降。與此同時，時薪低於15元者，女性以及非裔 和西語裔所占比率卻愈來愈高。

「華盛頓郵報」報導，女性比男性更有可能時薪低於15元，非裔和西語裔時薪更可能低於白人或亞裔。約46％西語裔女性和39％非裔女性時薪低於15元。只有約18％的白人男性和亞裔男性時薪低於15元。

聯邦最低工資自2009年起就維持7.25元，12年來沒變；但根據勞工 統計局數據，將小費、加班費和佣金都計入時薪範圍後，2019年典型(中位數)美國勞工時薪約為20.20元。

2019年全國約3900萬人時薪低於15元，占勞動力28％。2020年因疫情讓商店倒閉、低薪工作大量消失，時薪低於15元人數降至3000萬人。與2014年的6100萬人相比，大幅下降。

儘管美國經濟歷經史上最長擴張期，非裔和西語裔女性進入低薪工作的可能性是白人男性兩倍以上，她們在低薪勞力所占比率也增加了。

勞工統計局數據顯示，2020年全美只有24萬7000人時薪為聯邦最低工資7.25元；有86萬5000人時薪低於該水平，可能是因工資被盜或收小費的勞工等例外狀況。

巴克內爾大學(Bucknell University)經濟學者班克斯(Nina Banks)說，低薪勞動力的有色女性占多數，是數百年來歧視的累積結果。奴隸制結束後，「白人女性在社會上被視為母親，預期她們會留在家裡照顧家人，但不管非裔女性婚姻狀況和照料家人需求為何，白人都期盼她們持續工作」。

時薪低於15元的勞工中，逾85％的18歲以下勞工時薪低於15元；不過，青少年只占低薪勞動力的一小部分。60歲以上的勞工，有逾四分之一時薪低於15元，占低薪工資勞動力的十分之一。在幾乎每個年齡段，西語裔男女比白人更有可能從事低薪工作。

在低薪勞工比率最高的許多職業中，西語裔勞工特別多，尤其是在農業和清潔領域。白人占全國勞動力的大部分，但白人從事低薪職業者只占少數。