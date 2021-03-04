民主黨參議員：紓困支票 應固定發到新冠疫情結束

新冠疫情導致大量工人失業。民主黨議員籲紓困支票應一直發到疫情結束。圖為拉斯維加斯市失業工人申請救濟金。(美聯社)

部分民主黨籍聯邦參議員呼籲拜登總統，應該改變目前紓困支票 發放方式，考慮讓聯邦政府固定發支票給民眾，讓民眾得以生活溫飽，直到新冠疫情 結束；然而，美國當前債務已飆升至約28兆元，通貨膨脹也來到十年新高。

來源：世界新聞網

包括桑德斯(Bernie Sanders)、華倫(Elizabeth Warren)和魏登(Ron Wyden)在內的十名民主黨籍聯邦參議員的連署信指出，每一回合的紓困支票發放都要經過協商，發放時間則有數個月間隔，聯邦政府應定期直接發放紓困支票給民眾，一直到疫情結束。至於固定發放支票金額多少，信中並未說明。

國會在一年前曾立法為民眾發放1200元紓困現金支票，去年12月又發放600元紓困支票。參院本周將審議的拜登1兆9000億元疫情紓困法案，將為民眾發放1400元紓困支票。

進步派國會議員及某些民主黨議員主張，政府為民眾定期發放支票，是加速經濟復甦的重要之道。今年1月，50多位眾議員聯名要求拜登政府支持疫情期間固定為民眾發放每月2000元紓困支票的提案。

這項提案的支持者指出，疫情帶來的經濟重創在美國十分普遍，美國經濟受疫情影響幾乎關閉一整年。儘管已慢慢改善，自由派研究機構「預算與政策優先項目研究中心」(CBPP)統計顯示，全美成年人中有三分之一仍有付不起帳單，疫情期間約有1000萬民眾遭裁員。

曾任職聯邦準備理事會，現任「華盛頓公平成長中心」總體經濟政策主任薩姆(Claudia Sahm)指出，數十年來針對紓困支票的研究均顯示，發放紓困支票有助於刺激經濟，包括人口統計在內等資料也可看出，就在經濟出現不規則復甦之際，民眾確實有著更多金援的迫切需要。

另外，密西西比學院經濟學助理教授波倫(Brandon Bolen)表示，國債本身就是一大問題，而新冠紓困又讓政府再添赤字；國債加上沉重的社會福利開銷，可能讓美國的經濟曲線邁向「難以承受」的發展情況。

此外，美國公債3日再度重挫，長期債券殖利率跳升至本周高點，通膨預期也攀升到十多年新高；十年期美債殖利率躍升10.3個基點至1.495%，陡峭升勢讓人想到2月25日的債市閃崩。