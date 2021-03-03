德州率先解除口罩令 專家警告：兩三個月內防疫不能鬆懈

全美疫情似乎減緩，德州及其他州率先解禁，首先解禁強制戴口罩令，預定下周全面恢復開放各行各業。圖為在德州休士頓街景，宣告開放營業。(美聯社)

美國疫情 出現趨緩跡象，德州 2日宣布，從10日起解除戴口罩令與店家人數限制，使其成為國內迄今不須戴口罩的最大共和黨執政州；但公共衛生專家則警告不能掉以輕心，呼籲未來兩、三個月仍須維持防疫 措施，以免確診案又迅速回升。

全美疫情似乎減緩，德州及其他州率先解禁，首先解禁強制戴口罩令，預定下周全面恢復開放各行各業。圖為在德州州長艾伯特2日宣布開放措施。(美聯社)

德州共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)2日表示：「是時候全面開放德州了。」

德州在八個月前曾實施戴口罩令，但即便是在疫情最嚴重的時候，口罩令仍未有效執行；艾伯特2日解除口罩令，甚至完全不限制餐廳用廳人數，使他面臨共和黨內不少批評聲音。

艾伯特在拉巴克市(Lubbock)一間多人未戴口罩的擁擠餐廳內表示：「解除全州口罩令不表示個人無須負責，僅代表德州不再需要該命令。」

全美疫情似乎減緩，德州及其他州率先解禁，首先解禁強制戴口罩令，預定下周全面恢復開放各行各業。圖為德州休士頓市的酒保2日對開放營業表示歡迎。(美聯社)

艾伯特宣布，德州從10日起解除口罩令與店家容納人數限制，並稱疫情期間限制進入店家人數，導致太多德州人無工作機會，難以支付帳單。

全美至少37州在疫情期間實施不同程度的口罩令，但北達科他、蒙大拿、愛阿華等州在最近數周陸續解除口罩令；肯塔基州民主黨州長貝希爾(Andy Beshear)宣布增加店家室內人數至60%，賓州也宣布修改室內、外活動人數限制，並取消外州人士旅遊禁令。

但公共衛生專家警告，單日新增確診案例仍偏高，不能掉以輕心，如果美國民眾現在就鬆懈防疫措施，確診案例將迅速回升。

拜登政權交接小組疫情顧問委員會成員、前總統歐巴馬任內白宮衛生顧問伊曼紐(Zeke Emanuel)便說，如今疫情進入關鍵期，各種防疫措施不能放寬。

「我們不應該現在放鬆，例如開放堂食、大型聚會或取消戴口罩規定。未來兩、三個月裡，我們應該維持這些措施。」伊曼紐1日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，現在全美平均每日染疫死亡案例仍在2000例左右，「我們不能習以為常。」

伊曼紐說，如果美國民眾過早放寬防疫戒備，疫情將會反彈，新冠病毒確診案例開始增加。

伊曼紐表示，現在問題關鍵在於，如果民眾拿掉口罩在室內空間用餐，成千上萬民眾的性命將因此受到威脅，「對於保護別人的生命，或者對於你自己的性命來說，這些防疫措施並不算沉重的負擔。」