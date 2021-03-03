1/3美軍拒打疫苗 但若FDA批准 軍方要求強制接種

國防部表示，一旦FDA批准新冠疫苗全面使用，可能要求全體現役軍人接種疫苗。圖為聯邦緊急批准使用的嬌生疫苗。(美聯社)

國防部 發言人柯比 (John Kirby)1日對媒體簡報時說，一旦聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准新冠肺炎疫苗得以全面使用，可能要求全體現役軍人接種疫苗。

國防部官員上個月曾向國會議員表示，近三分之一美軍拒絕接種新冠疫苗，而引發外界關注。

目前已有三款新冠疫苗獲得食藥局緊急使用授權(emergency-use authorization)，未來一旦疫苗通過食藥局全面核准之後，美軍是否將強制規定接種疫苗，五角大廈尚未決定。

不過，柯比1日對媒體表示，疫苗獲得全面批准之後，軍方首長看待這個問題角度，將隨之改變。

柯比說，疫苗獲得全面批准後，軍方對於軍人接種疫苗採強制或自願制度的決策過程，將會跟著調整，「但我不希望把話說得太早。」

派駐伊拉克及阿富汗的美軍，根據規定都必須施打炭疽病(anthrax)疫苗，疫苗已獲食藥局全面核准。

海軍高層已經公開表示，希望強制規定施打新冠疫苗。海軍第二艦隊中將司令路易斯(Andrew Lewis)上個月對媒體表示，海軍可能宣布強制規定接種疫苗，如同要求強制接種流感疫苗 一樣。

「軍隊」新聞網站(Military.com)指出，對於全體成員都完成新冠疫苗接種的船艦，海軍已經同意得以放寬防疫措施，例如取消部署之前必須隔離數周的要求，以及保持社交距離、船艦靠泊與休息嚴加管控等規定。

對於某些軍人不願施打新冠疫苗，國防部長奧斯丁( Lloyd Austin)參觀洛杉磯一處大型接種站時說，了解某些美國民眾，特別是少數族裔，對於接種疫苗感到猶豫，因為過去曾受到醫療體系的不當對待。

奧斯丁說，過去曾經發生某些事件，讓少數族裔民眾對疫苗存有些許不信任，「我們必須共同努力破除謠言，把真相提供給人民。」

奧斯丁表示：「我的經驗是，如果可以掌握事實，民眾就會做出正確的抉擇。」