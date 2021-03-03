提供5億劑給中低收入國家 中國疫苗外交戰領先

非洲國家塞內加爾的醫務人員上月23日正在施打來自中國的復興疫苗。(美聯社)

中國 迄今已向超過45個國家承諾提供新冠疫苗 ，開始施打中製新冠疫苗的國家逾25國，另有11國已收到，看來世上大批人口最後能掙脫新冠疫情，靠的不是西方標榜高效的酷炫品牌疫苗，而是中國按傳統方式研發的疫苗；杜克大學專家指出，中國展開疫苗外交以來，十分成功。

美聯社2日報導，1月下旬一架載滿中製新冠疫苗的飛機降落於智利首都聖地牙哥機場，讓皮涅拉(Sebastian Pinera) 總統眉飛色舞，稱當天令人歡欣激動，對抗疫情綻放曙光。

中國的疫苗外交開展以來，取得的成果令人驚奇；按美聯社逐國統計，中方已承諾提供大約5億劑自產疫苗給過45國，4家中國疫苗廠今年至少能生產26億劑新冠疫苗，智利等數十個國家想掙脫新冠疫情，其希望來源靠的是中國。

雖說中國公布的自產新冠疫苗數據不夠，受援國對其疫苗的效能及安全性依然感到憂慮，也不知道中國要求什麼回報，但逾25國已開始給國民注射中製疫苗。

杜克大學「杜克全球衛生創新中心」(Duke Global Health Innovation Center)主任烏達雅庫瑪(Krishna Udayakumar)表示，世人目睹中國的疫苗外交開始上演，就國內自產還讓外國能取得而言，中國堪稱領先。

北京當局否認拿疫苗來做外交，中國外交部發言人表示，中方認為自產的新冠疫苗為「全球公共財」。

輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)等藥廠生產的昂貴疫苗，已大致被富裕國家搶購一空，中、低收入 國家根本沒份，中國便鎖定它們，提供自產疫苗；雖說中國新冠疫苗研發生產也有延遲，但比歐、美疫苗廠來得快，因此獲利很大。

杜克大學表示，富裕國家主宰全球新冠疫苗的配額，總採購的78億劑疫苗裡，54億劑被它們搶走，諸如智利等中、低收入國家的選項不多。

智利跟其他很多國家一樣，由輝瑞取得的疫苗數遠比早先承諾來得少；中國科興疫苗公司便火速行動，送來400萬劑其產製疫苗，中國生產的疫苗可以儲藏在一般冰箱，不像輝瑞的要超低溫貯存，因此受到很多國家歡迎，匈牙利則是第一個使用中製疫苗的歐盟成員國。