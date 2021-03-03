以正統猶太乘客拒戴口罩為由取消航班 邊疆航空爆歧視爭議

邊疆航空上月28日晚發生乘客口罩糾紛，變成歧視爭議。猶太團體譴責邊疆航空歧視正統猶太裔乘客。(取自視頻)

邊疆航空(Frontier Airlines)2月28日晚以一大群乘客拒戴口罩為由，取消當晚自邁阿密飛往紐約 的一個航班；但此案1日上午演變成歧視 爭議；猶太 團體譴責邊疆航空歧視正統猶太人(Orthodox Jews)乘客，紐約反誹謗聯盟等組織呼籲展開調查。

邊疆航空則堅稱，此案就是「一群乘客一再拒絕遵守戴口罩的聯邦規定。」

正統猶太人公共事務委員會在推特貼出旅客拍下人們混亂中離開飛機的影片畫面，片中並未呈現機組人員與乘客對峙，只看到這群乘客下機時都有戴口罩。

有乘客說，衝突起於一名15個月大的幼兒沒戴口罩；有乘客說，「這是反猶太行為。這是納粹德國。」影片顯示，一對夫婦抱著沒戴口罩的嬰兒走出飛機；一名女性說，飛機後方有小孩拿下口罩吃飯。

「包括幾位成年人在內的多名乘客，被反覆要求戴上口罩，卻拒絕照做。」邊疆航空發言人德拉克魯茲(Jennifer de la Cruz)說，「由於他們持續拒絕遵守聯邦強制戴口罩規範、拒絕下飛機，並侵犯機組人員，當地執法部門因此介入，最終取消這趟飛行。」

「我們都戴了口罩。」涉及這起糾紛的乘客約瑟夫(Martin Joseph)則說，他和21個家庭成員一起旅行，其中包括他女兒和孫子在內，他們全都是哈希德派(Hasidic)猶太人，「我們都是守法公民。我們有小孩。我們知道必須戴口罩，人人都必須戴口罩，這是法律。我們百分之一百萬遵守。」

約瑟夫說，他女兒和丈夫與15個月大的孩子，與另兩對夫婦和他們的孩子坐在飛機後排；空服員要求他女兒替嬰兒戴上口罩，但她辯稱，聯邦疾病防治中心(CDC)只要求2歲以上乘客戴口罩。然後，機組人員宣布飛機後面三對夫婦必須在起飛前下機，「嬰兒哭，媽媽也哭。」

正統猶太人公共事務委員會創辦人格斯特納(Yossi Gestetner)表示：「邊疆航空想讓社會大眾相信，12名同族裔乘客戴口罩走入機場、登機，然後決定集體在機上摘下口罩，但影片中大家是戴口罩下機的。這不合邏輯。」