兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

聯邦緊急批准使用的嬌生疫苗，量產不及，白宮3日宣布協調昔日對手的默克大藥廠支援。(美聯社)

在白宮的牽線下，美國製藥界兩大競爭對手將罕見攜手合作，默克(Merck)藥廠將協助嬌生 公司(Johnson & Johnson)製造其單劑新冠疫苗 ，以期提早在5月底前生產足夠疫苗數量，供美國2億6000萬名符合資格的成人接種。

拜登 總統2日承諾，在5月底前提供足夠疫苗供國內所有成人接種，比先前7月底的目標提前了兩個月，凸顯他對疫苗製造商的信心；他讚許兩大競爭藥廠的新進展，並稱默克與嬌生為了公共利益合作抗疫。

政府官員表示，默克的合約針對下半年的疫苗生產；聯邦政府將提供默克2億6880萬元升級多間廠房，以符合生產嬌生疫苗的必要安全標準；不過，拜登政府與兩間藥廠，均未透露默克協助生產的疫苗劑量。

嬌生表示與默克合作後，疫苗產量可望超越聯邦政府合約中承諾的1億劑，不過，嬌生未提供進一步細節。

嬌生執行長高爾斯基(Alex Gorsky)2日表示：「嬌生產能可在近期和長期大幅提升。」

默克將提供美國兩座廠房配合嬌生疫苗作業；一間廠房負責疫苗生產最後階段的「填充與完成」(fill & finish)，即將疫苗裝瓶並包裝以供配送，另一間廠房則負責製作疫苗，可望使嬌生疫苗供應量加倍。

「過去往往互相競爭的全球兩大藥廠如今正合作製作疫苗。」拜登在白宮表示，「我們僅在二戰期間看到這類的企業合作。」

拜登政府官員成功加快嬌生疫苗生產，當局表示，嬌生與其委託生產藥廠將日夜加工，廠房將安排全天修理機台的技術人員，以免出現機械故障，國防部也會協助日常物流。

拜登表示：「我上任後得知嬌生製造與生產疫苗進度落後，除了兩種現有新冠疫苗外，我們可能有另一種高度有效的新冠疫苗(嬌生疫苗)，只是它推出的速度不夠快。」

一名政府官員表示，嬌生最新目標是在5月底前生產9400萬劑疫苗，比合約中的進度超前約700萬劑；根據嬌生合約，其將在5月底前配送8700萬劑疫苗，並在6月底前完整配送1億劑疫苗。

輝瑞和莫德納已承諾在5月底前分別供應2億劑疫苗，屆時總供應量將超過國內2億6000萬名可接種疫苗成人所需的劑量。

不過，未來三個月估計默克仍無法大幅影響疫苗供應，因為這兩間廠房需要至少兩個月以上的時間，才能做好相關準備。

默克2日表示，聯邦政府的經費可加速擴大其生產能量，以即時供應新冠肺炎的必要藥物與疫苗；默克1月宣布放棄兩種沒效的候選疫苗，但還有兩種新冠療方正在進行臨床實驗。