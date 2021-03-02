總統線上峰會 墨西哥籲美引進80萬移民當墨勞

拜登總統(左三)1日在線上會晤墨西哥總統羅培茲歐布拉多，討論移民問題 。圖中左二為國務卿布林肯，右二為國安部長梅奧卡斯。(歐新社)

拜登 總統1日和墨西哥 總統羅培茲-歐布拉多舉行線上峰會，就移民、抗疫、經濟與國安問題深入討論，墨方提議允每年60萬到80萬移民工人到美國 合法工作，補充美國勞動力短缺。

峰會開始時拜登劈頭就說，兩國合則兩利，不但邊境更安全，也更能控制新冠肺炎的擴散。

羅培茲-歐布拉多建議美國重啟二戰及戰後20年引進墨西哥勞工的政策，每年准許60萬到80萬墨西哥及中美洲國家的移民，到美國合法就業。

他說，墨西哥勞工年輕有幹勁，正是美國經濟所需，不只美國農業需要，其他專業也需要，「美國人口老化，需要短期墨西哥勞工，維持經濟成長」。

白宮資深官員說，拜登沒有直接回答這項提議，只說兩國同意擴大移民的法律途徑。白宮發言人莎奇則稱，重啟二戰引進墨勞辦法，需國會同意。

墨西哥和加拿大分別是美國第二、第三大貿易夥伴，三國之間的自由貿易協定，有些條款常引發批評，說約束力不夠，墨西哥縮減獨立監督與促進透明化的機構與民間組織時，沒有「處罰條款」。

美墨另一分歧點在於氣候變遷策略。拜登希望墨西哥朝乾淨能源改革，羅培茲-歐布拉多卻頃向多由國營的燃煤或燃油發電廠供電。

墨西哥總統說，兩人確曾談到氣候變遷，但是「拜登尊重我國的主權，不把墨西哥當作美國的後院」。

不管兩國歧見有多少，拜登願意和羅培茲-歐布拉多直接對話，就比川普靠推文、單方宣布築牆等作法「文明」，也正常得多。

不過，墨西哥雖未付半毛錢築牆，至少派了7萬軍隊到瓜地馬拉邊界，擋住可能湧向美國的移民潮，也在接壤美國的邊境地帶，替美國收留2萬6000名等待美國法院聽審的難民，相當給川普面子。