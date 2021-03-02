我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

總統線上峰會 墨西哥籲美引進80萬移民當墨勞

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統(左三)1日在線上會晤墨西哥總統羅培茲歐布拉多，討論移民問題 。圖中左二為國務卿布林肯，右二為國安部長梅奧卡斯。(歐新社)
拜登總統(左三)1日在線上會晤墨西哥總統羅培茲歐布拉多，討論移民問題 。圖中左二為國務卿布林肯，右二為國安部長梅奧卡斯。(歐新社)

拜登總統1日和墨西哥總統羅培茲-歐布拉多舉行線上峰會，就移民、抗疫、經濟與國安問題深入討論，墨方提議允每年60萬到80萬移民工人到美國合法工作，補充美國勞動力短缺。

峰會開始時拜登劈頭就說，兩國合則兩利，不但邊境更安全，也更能控制新冠肺炎的擴散。

羅培茲-歐布拉多建議美國重啟二戰及戰後20年引進墨西哥勞工的政策，每年准許60萬到80萬墨西哥及中美洲國家的移民，到美國合法就業。

他說，墨西哥勞工年輕有幹勁，正是美國經濟所需，不只美國農業需要，其他專業也需要，「美國人口老化，需要短期墨西哥勞工，維持經濟成長」。

白宮資深官員說，拜登沒有直接回答這項提議，只說兩國同意擴大移民的法律途徑。白宮發言人莎奇則稱，重啟二戰引進墨勞辦法，需國會同意。

墨西哥和加拿大分別是美國第二、第三大貿易夥伴，三國之間的自由貿易協定，有些條款常引發批評，說約束力不夠，墨西哥縮減獨立監督與促進透明化的機構與民間組織時，沒有「處罰條款」。

美墨另一分歧點在於氣候變遷策略。拜登希望墨西哥朝乾淨能源改革，羅培茲-歐布拉多卻頃向多由國營的燃煤或燃油發電廠供電。

墨西哥總統說，兩人確曾談到氣候變遷，但是「拜登尊重我國的主權，不把墨西哥當作美國的後院」。

不管兩國歧見有多少，拜登願意和羅培茲-歐布拉多直接對話，就比川普靠推文、單方宣布築牆等作法「文明」，也正常得多。

不過，墨西哥雖未付半毛錢築牆，至少派了7萬軍隊到瓜地馬拉邊界，擋住可能湧向美國的移民潮，也在接壤美國的邊境地帶，替美國收留2萬6000名等待美國法院聽審的難民，相當給川普面子。

美國 墨西哥 拜登

上一則

加蘭德擁處理爆炸案經驗 參院司委會通過司法部長任命案

下一則

日增300名未成年移民 拜登擬增設臨時帳篷營

延伸閱讀

美專家：拜登組聯盟制衡中國 北京坐立難安

美專家：拜登組聯盟制衡中國 北京坐立難安
戴琪暗示 「現行對中關稅暫不變」 料參院周三表決提名

戴琪暗示 「現行對中關稅暫不變」 料參院周三表決提名
邊境骨肉分離家庭 拜登將允團聚、留美

邊境骨肉分離家庭 拜登將允團聚、留美
共和黨國會議員 批白宮幕僚長柯連恩「垂簾聽政」

共和黨國會議員 批白宮幕僚長柯連恩「垂簾聽政」

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
嬌生疫苗26日獲得FDA委員會推薦，很快就能獲得緊急使用授權批准。(路透)

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

2021-02-27 18:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業