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邊境骨肉分離家庭 拜登將允許團聚、合法留美

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登政府1日宣布改變川普政府政策，讓在邊境骨肉分離的無證移民家庭團聚，並提供留在美國的機會。圖為滯留在美墨邊境的無證移民家庭。(Getty Images)
拜登政府1日宣布改變川普政府政策，讓在邊境骨肉分離的無證移民家庭團聚，並提供留在美國的機會。圖為滯留在美墨邊境的無證移民家庭。(Getty Images)

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)1日表示，無陪同的未成年人跨越美墨邊境來美給拜登政府帶來挑戰，但否認這些無證孩童湧入是「邊境危機」；他說拜登政府將讓川普政府時期在南部邊境骨肉分離的家庭團聚，並留在美國，但未細說將通過哪種合法渠道讓這些家庭留美。

1日是梅奧卡斯履新後首次現身白宮簡報會，他提醒想來美尋求庇護的移民「等待」，「如果他們要來，我們有義務為了公共健康 — 也包括想要來美者的健康，依照聯邦疾病防治中心(CDC)的指導實施旅行限制，並讓他們返回墨西哥」，梅奧卡斯說，「不是不讓他們來，而是別現在來，因為我們會盡快提供一個安全、有序的過程」。

數據顯示，美國官員上周在南部邊境收押了2000人，僅上周五就有近400名孩童；難民安置辦公室(Office of Refugee Resettlement)在1月接受了逾4000名無陪同的未成年人，比去年12月增長19%，法律規定無陪同的未成年孩童須轉移到難民安置辦公室，但該機構97%的床位已占用。

梅奧卡斯是拜登設立的「家庭團聚行動小組」(reunification task force)的負責人，他表示，拜登政府將讓在川普骨肉分離(family separation)政策下分散的家庭團聚，「我們希望給他們選擇權，如果他們選擇在美國團聚，將為他們留在美國探索合法渠道」。

川普2018年4月開始在邊境實施「零容忍」政策，導致2800多名孩童與家人分離，其中某些人雖已團聚，但截至上月底，移民維權團體還在替500多名孩童尋找父母；自1月拜登上任之後，已有105個家庭團聚。

移民維權團體認為，拜登政府不僅要讓家庭團聚，還應補償這些在川普政府時期受傷害的家庭；不過梅奧卡斯未細說計畫通過哪種合法渠道讓這些家庭留美，尚不清楚是發放合法工作身分還是以其他形式。

美國移民理事會(American Immigration Council)的政策主任羅爾瑞(Jorge Loweree)說，美國應在立法層面給出解決方案，允許受影響的家庭留在美國，讓他們通過合法渠道成為永久居民。

上述方案或許能被納入拜登與民主黨在國會提出的全面移民改革法案，但該法案面臨共和黨的強烈反對，通過前景渺茫；此外，白宮目前也未說明「允許留美」的政策是否也適用於早先已團聚的家庭。

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