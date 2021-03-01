美65歲以上年長者 近半數人口已打疫苗

康州護士奧康諾(右)2月初為83歲的福勒女士到府施打新冠疫苗。有的州為不良於行的州民提供到府服務。(Getty Images)

白宮 顧問表示，全美65歲以上年長者已有近半數人口接種至少一劑的新冠肺炎疫苗 ，同時也代表全美有五分之一的人都接種第一劑疫苗。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)上周末指出，政府將要求全國企業和雇主協助員工接種疫苗，包含給付員工在接種期間的薪資、提醒他們隨時戴口罩並保持社交安全距離、還有加強宣導聯邦疾病防治中心(CDC)所提供有關疫苗的資訊。

拜登 政府也指出，自拜登總統上任以來已有超過5000萬人接種至少一劑的疫苗，距離拜登「上任100天內供1億人接種疫苗」的目標又邁進一步，並保證7月底前能提供國人足夠的疫苗數量。

此外，斯拉維特也表示新設立的兩大疫苗接種服務中心，其中一處在芝加哥，每日可提供6000人接種疫苗；另一處則在北卡羅來納州的綠堡(Greensboro)，每日預計可為3000人接種疫苗。

由於受到先前連續冬季風暴的影響，造成約600萬劑的疫苗配送延遲，加上變種病毒快速散播的情況，拜登總統已呼籲民眾：「疫苗接種團隊的挑戰極為艱鉅，雖然有些關於民眾的誤解和配送延遲等問題，但只要我們有對的計畫就能做對的事，而這正是現在大家所看到的。」

白宮也進一步宣布，本周開始各州每個星期都會獲得1450萬劑的疫苗，並向各地的社區保健中心或食物銀行分發2500萬份的口罩，鼓勵民眾出門多戴口罩。

根據根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)最新公布的民調，民眾接種疫苗的意願有逐漸上升的趨勢，在1874名18歲以上的成人當中，約55%的民眾表示他們希望能盡快接種疫苗、或是已接種至少一劑疫苗，與上個月相比成長八個百分點。