我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

美65歲以上年長者 近半數人口已打疫苗

編譯林梅婕／綜合28日電
康州護士奧康諾(右)2月初為83歲的福勒女士到府施打新冠疫苗。有的州為不良於行的州民提供到府服務。(Getty Images)
康州護士奧康諾(右)2月初為83歲的福勒女士到府施打新冠疫苗。有的州為不良於行的州民提供到府服務。(Getty Images)

白宮顧問表示，全美65歲以上年長者已有近半數人口接種至少一劑的新冠肺炎疫苗，同時也代表全美有五分之一的人都接種第一劑疫苗。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)上周末指出，政府將要求全國企業和雇主協助員工接種疫苗，包含給付員工在接種期間的薪資、提醒他們隨時戴口罩並保持社交安全距離、還有加強宣導聯邦疾病防治中心(CDC)所提供有關疫苗的資訊。

拜登政府也指出，自拜登總統上任以來已有超過5000萬人接種至少一劑的疫苗，距離拜登「上任100天內供1億人接種疫苗」的目標又邁進一步，並保證7月底前能提供國人足夠的疫苗數量。

此外，斯拉維特也表示新設立的兩大疫苗接種服務中心，其中一處在芝加哥，每日可提供6000人接種疫苗；另一處則在北卡羅來納州的綠堡(Greensboro)，每日預計可為3000人接種疫苗。

由於受到先前連續冬季風暴的影響，造成約600萬劑的疫苗配送延遲，加上變種病毒快速散播的情況，拜登總統已呼籲民眾：「疫苗接種團隊的挑戰極為艱鉅，雖然有些關於民眾的誤解和配送延遲等問題，但只要我們有對的計畫就能做對的事，而這正是現在大家所看到的。」

白宮也進一步宣布，本周開始各州每個星期都會獲得1450萬劑的疫苗，並向各地的社區保健中心或食物銀行分發2500萬份的口罩，鼓勵民眾出門多戴口罩。

根據根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)最新公布的民調，民眾接種疫苗的意願有逐漸上升的趨勢，在1874名18歲以上的成人當中，約55%的民眾表示他們希望能盡快接種疫苗、或是已接種至少一劑疫苗，與上個月相比成長八個百分點。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特。(美聯社)
白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特。(美聯社)

疫苗 拜登 白宮

上一則

疫情下的金球獎 主持人分2地 眾星在家等領獎

下一則

嬌生疫苗Q&A／只需一劑？更快有效？更易保存？

延伸閱讀

WSJ：美國本月將照常實施對抗中國科技野心的全面規定

WSJ：美國本月將照常實施對抗中國科技野心的全面規定
疫苗7月底供所有人！佛奇：輝瑞、嬌生、莫德納都可打

疫苗7月底供所有人！佛奇：輝瑞、嬌生、莫德納都可打
大選以來油價大漲近70% 看好復甦還是迴光返照？

大選以來油價大漲近70% 看好復甦還是迴光返照？
川規拜隨 與中國科技交易若危及國安 3月起禁止

川規拜隨 與中國科技交易若危及國安 3月起禁止

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋