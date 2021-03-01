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嬌生疫苗Q&A／只需一劑？更快有效？更易保存？

編譯徐薏茹／綜合28日電
CDC批准的新上市嬌生疫苗，日內就可接種。(美聯社)
CDC批准的新上市嬌生疫苗，日內就可接種。(美聯社)

嬌生集團(Johnson & Johnson)研發的新冠肺炎疫苗，已獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及CDC等單位批准「緊急使用授權」，是美國繼輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)之後的第三款疫苗，以下為嬌生疫苗與其他疫苗的差別。

只需打一劑

有別於其他廠牌的疫苗，嬌生疫苗只需接種一劑，除去安排接種第二劑的麻煩；輝瑞疫苗施打第二劑需間隔三周，莫德納疫苗需間隔四周。嬌生疫苗經過測試證實單劑有效，目前仍在研究施打兩劑是否能提升保護效果。

效力不相同

輝瑞及莫德納疫苗的臨床試驗結果證實效力高達95%左右，而嬌生疫苗在全球測試對抗中等以上病情的效力為66%，但有85%效力可避免新冠病患出現重症，以及100%效力可免於新冠病患死亡。不過嬌生疫苗開始試驗時已出現變種病毒，包含南非變種病毒B.1.351，嬌生疫苗在南非的試驗僅57%有效，在美國的效力為72%。專家認為所有的疫苗都有非常好的保護效果，重點是疫苗是否能防止人們患重病。

更快速有效

試驗數據顯示接種嬌生疫苗兩周後，開始能預防中度以上病情，接種四周後，測試者無人住院或死亡；輝瑞及莫德納疫苗須等到施打第二劑兩周後才完全發揮效用，即接種第一劑的五到六周後。

採不同技術

輝瑞和莫德納疫苗採用信使核糖核酸(mRNA)技術，讓人體的免疫系統能夠識別新冠病毒，產生免疫力；嬌生疫苗則是使用病毒載體(viral vector)技術。

更容易保存

輝瑞疫苗必須以-80ºC 到 -60ºC (-112ºF 到 -76ºF)的極度低溫保存，嚴苛的保存條件最初為各州帶來許多麻煩，FDA現已稍微放寬要求，但仍只能在冰庫裡存放五天，而且必須在解凍、稀釋的六小時內施打；莫德納疫苗則需以-20℃左右的溫度保存，或是家用冷凍庫的溫度，相較之下，處理嬌生疫苗簡單許多，僅需以一般冰箱保存即可。

共通之處

這三種疫苗皆未含有會引發強烈反應的添加物，像是抗生素、防腐劑、佐劑等，這表示過敏的風險極低，尤其是具生命危險的過敏反應。

來源：KHOU 11 YouTube頻道

疫苗 嬌生 莫德納

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