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CDC火速批准嬌生疫苗 本周將可接種

編譯林梅婕／綜合28日電
CDC批准的新上市嬌生疫苗，日內就可接種。(美聯社)
CDC批准的新上市嬌生疫苗，日內就可接種。(美聯社)

繼聯邦食品暨藥物管理局後，聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗顧問團隊於28日表決批准嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的使用，CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)幾乎是立即簽署通過使用建議守則。

來源：CNN YouTube頻道

瓦倫斯基以聲明表示：「嬌生疫苗可安全且有效的預防感染新冠肺炎，降低染疫住院和死亡的機率；該疫苗也成為我們重要的防疫工具，可協助讓愈多人愈快接種。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已在27日批准嬌生疫苗的緊急使用授權，與其不同的是，CDC免疫防治諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP)是由一群疫苗和公衛專家共同制定對疫苗最佳的使用指南，並未建議特定族群是否該優先使用。

據稱，聯邦政府最快可在1日發放390萬劑的嬌生疫苗，嬌生也保證3月底前疫苗產量可達到2000萬劑，夏天前可達到1億劑；ACIP的成員戴利(Matthew Daley)說：「我只想說，我很感謝現在能有三種高度有效的疫苗。」

由於CDC今年1月進行的一樣調查指出，大多新冠肺炎傳染案例都是無症狀傳染，而FDA的分析顯示嬌生雖然能預防無症狀感染，但仍有待更多研究。

不過有專家擔心民眾會因為嬌生疫苗的有效性不如輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)，因此而認定為「二流疫苗」；但專家強調，嬌生疫苗在南非和巴西都有針對變種病毒進行試驗，根據FDA分析報告還指出，嬌生疫苗試驗的對象以變種病毒為大宗。

布朗大學(Brown University)公衛學院院長阿西許‧賈(Ashish Jha)說：「當你仔細觀察預防住院和死亡率的比較，嬌生疫苗幾乎是100%有效。這是非常優秀的疫苗，而我也會非常樂意接種。」

疫苗 嬌生 CDC

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