拚全民免疫 廢棄機場、體育場館廣設大型接種站

在聯邦的協助下，各州都陸續開設巨型新冠疫苗接種中心，希望在最短時間內，普及接種施打疫苗抗疫。圖為德州哈里斯居民2月24日駕車列隊等候接種。(美聯社)

全美新冠疫苗 供應量未來幾個月可望大幅增加，目前各州、城市紛紛忙著設置能在一天之內讓數千民眾完成施打的大型接種站。對於拜登政府來說，這將是讓3億3000萬人口的美國 早日達到群體免疫目標的重要步驟。

位於康乃狄克州東哈特福(East Hartford)，由廢棄小型機場改成的「得來速」(drive-through)大型疫苗接種站，反映了疫苗施打計畫正積極推動的趨勢。由非營利醫療診所管理的這座疫苗接種站，開張六周便成為康州規模最大的疫苗施打地點，讓康州疫苗施打率因此加分不少。

康州州長拉蒙特2月16日接受疫苗注射。(美聯社)

若以每十萬州民的疫苗施打率來比較，全美施打率比康州更高的，只有阿拉斯加州 、新墨西哥州、西維吉尼亞州及南達科他州、北達科他州而已。

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聯邦急難管理局(FEMA)也投入行動，旗下七處大型疫苗接種站日前在加州、紐約、德州等地開張，人力資源仰賴現役國民兵，更多類似的接種站還將陸續成立。當疫苗供應量提高之後，位於洛杉磯道奇體育場(Dodger Stadium)、鳳凰城郊區州農體育館(State Farm Stadium)的大型接種站，一天之內至少都能為1萬2000人完成施打，鳳凰城接種站是24小時運作。

圖為紐約市曼哈頓賈維茲商展中心的巨型疫苗站。(美聯社)

圖為德州休士頓市NRG超級巨型疫苗站內。空軍國民兵2月24日在為市民檢查體溫，進行疫苗注射。(美聯社)

大型接種站在全美各地出現，反映出讓有意願接種的民眾打疫苗計畫，正快馬加鞭落實中。只須單劑施打，嬌生集團(Johnson & Johnson)研發的新冠疫苗2月27日獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權使用之後，莫德納(Moderna)藥廠、輝瑞(Pfizer)藥廠均已承諾，今年初春之前將會提高每周的疫苗出貨量。

紐時：全美僅9%成年人接種

除了大型疫苗接種站之外，拜登總統希望各地藥局、社區診所能為低收入民眾施打疫苗，並且成立行動接種行動小組，以便在提高疫苗施打率的任務當中扮演重要角色。

紐約時報報導，根據統計，截至目前為止，全美成年人當中只有9%完成新冠疫苗施打，傳染力更強的變種病毒開始在美國國內流傳之際，更多大型接種站的成立，能讓有資格施打疫苗的民眾也完成施打，影響重大。

報導指出，擴大疫苗施打的同時，未來仍有不一樣的挑戰需要解決：許多美國民眾不易取得聯絡，其中有些人可能並不願意打疫苗。